Gatell vs Fauci, ¿en qué se diferencian en su lucha contra el Covid?

Hugo López-Gatell, en México y Anthony Fauci, en Estados Unidos, son los encargados de la estrategia contra el Covid-19 en sus respectivos países. Ambos, también, han enfrentado críticas de la opinión pública y el señalamiento de politizar la pandemia.

No obstante, estos "zares" del coronavirus son muy distintos. López-Gatell entró en el foco público en 2018 como Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y Fauci tiene una carrera de 50 años en el sector público.

Estos son algunos de los rounds que los funcionarios han tenido en el combate contra la pandemia de Covid-19:

Uso de cubrebocas. En su momento, ambos funcionarios no recomendaban el uso del cubrebocas. López-Gatell argumentó a inicios de la pandemia en 2020 que "el uso del cubrebocas no sirve para protegernos" del contagio de coronavirus u otras enfermedades infecciosas y precisó que sí son útiles para contener el virus en las personas que ya están enfermas.

Incluso después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendará el uso del cubrebocas como una estrategia efectiva de contención del virus, el doctor en epidemiología seguía sin rectificar. Fauci, tampoco lo recomendaba, después rectificó y dijo a The New York Times que no se tenía claro como ahora que la Covid-19 se contagiaba principalmente por aire. Promover su uso al inicio de la pandemia habría provocado desabasto para la comunidad médica, comentó.

En febrero de este año, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIH, por sus siglas en inglés) dijo para NBC que es de "sentido común" usar doble mascarilla pues ofrece más protección, tanto para evitar que personas con el virus lo transmitan, como para que personas sanas no se contagien".

El doctor López-Gatell recomendó muchos meses después el uso de cubrebocas en espacios abiertos, cuando comenzaban a reanudarse las actividades económicas y se salía del confinamiento. Incluso en noviembre de este año dijo "seguimos recomendando el uso de cubrebocas, desde luego también por la prevención de Covid-19".

Politización de la pandemia. Tanto López-Gatell como Fauci han sido cuestionados por supuestamente politizar la pandemia en ambas naciones. Mientras que al neoyorkino fue señalado por Donald Trump por hacer grande el tema del Covid-19 cuando no era para tanto, Gatell ha salido al quite con el presidente López Obrador y politizado el uso del cubrebocas.

En plena campaña para la reelección en la presidencia de Estados Unidos, Trump dijo en una llamada con personal de su campaña que el doctor Fauci era un desastre y que la gente estaba harta de él y el Covid, cuando la gestión de la pandemia era la principal preocupación de los electores estadounidenses.

Así lo dijo Trump: "Yo tengo los mítines más grandes que he tenido nunca, y hay covid. La gente está diciendo qué más da, dejarnos en paz. Estamos hartos. La gente está harta de escuchar a Fauci y a todos esos idiotas".

López-Gatel dijo en un evento público que la "idea del cubrebocas se convirtió en instrumento de egoístas" que culpan a los demás de los contagios del virus en el país y refirió que el sistema de salud mexicano tiene daños que son responsabilidad de exsecretarios de Salud.

Vacunación. En agosto pasado Anthony Fauci dijo al medio ABC que "viene dolor y sufrimiento. Las cosas van a empeorar", respecto a la pandemia ante lo que el presidente Joe Biden recomendó "vacúnate" para reducir los contagios y muertes. En noviembre recomendó dosis de refuerzo de la vacuna: "lo que estamos empezando a ver ahora es un aumento en las hospitalizaciones entre las personas que han sido vacunadas pero que no han recibido la dosis de refuerzo", dijo.

En el caso mexicano, el presidente López Obrador señalaba que las farmacéuticas buscaban someter a los gobiernos con su idea de dosis de refuerzo de la vacuna y dirían "falta una tercera dosis, una cuarta dosis, falta que se vacunen los niños... Es como cuando se va a comprar algo, no debemos de ser consumistas" y Gatell respaldó al presidente en su idea diciendo que no había evidencia científica para administrar dosis de refuerzo.

"Desde hace un mes y medio aparecen consistentemente en la opinión pública y prensa (la idea de dosis de refuerzo) como si hubiera evidencia científica que ampara la necesidad de vacunar a menores de edad, poner dosis de refuerzo o poner una especial atención a las variantes" dijo el encargado de la estrategia sanitaria contra el Covid en México.

Medidas de control contra la variante ómicron. Después que arribó al continente americano -dos casos en Canadá- la variante ómicron del virus, se encendieron las alertas en varias regiones.

Fauci comentó para ABC News que Estados Unidos está en alerta máxima y añadió que "es inevitable que, tarde o temprano, se propague mucho" la variante ómicron. El 1 de diciembre se detectó el primer caso en California y recomendó la aplicación de dosis de refuerzo de la vacuna, "lo más efectivo para protegerse contra el coronavirus es vacunarse con las dosis y refuerzos requeridos y existentes actualmente", comentó.

El subsecretario Hugo López-Gatell consideró que "la información difundida sobre los riesgos de la nueva variante es desproporcionada respecto a lo que muestra la evidencia científica existente" y que eventualmente ómicron estará en el orbe, México incluido como las demás variantes del Covid-19 como la Delta.

Y precisó que la vacunación sigue siendo la medida de control de la pandemia más efectiva y aseguró que "no se ha demostrado que sea más virulenta ni que evada la respuesta inmune inducida por las vacunas".

También consideró que las restricciones de viajes o cierres de fronteras son medidas poco útiles que no van a detener la propagación de esta variante, además de considerar que afectan la economía.