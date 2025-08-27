logo pulso
Gerardo Fernández Noroña denunciará penalmente a Alejandro Moreno por lesiones en el Senado

El presidente del Senado anuncia medidas legales tras incidente de agresión

Por El Universal

Agosto 27, 2025 05:19 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Gerardo Fernández Noroña denunciará penalmente a Alejandro Moreno por lesiones.

El presidente del Senado anunció en conferencia de prensa que la bancada de Morena solicitará el desafuero del presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del resto de legisladores priistas que protagonizaron agresión en el Senado.

Fernández Noroña informó que se citará de urgencia a sesión de la Comisión Permanente para abordar el episodio.

"Todos los videos acreditan una agresión cobarde a mi persona": Noroña

El presidente de la Mesa Directiva publicó en sus redes sociales que considera "muy grave" que los medios de comunicación estén hablando de un enfrentamiento.

De acuerdo con el legislador, todos los videos acreditan una "agresión cobarde" en su contra iniciada por el presidente del PRI.

Además, condenó que hubo una golpiza en el suelo a Emiliano González González, quien es colaborador en la Cámara alta y que, presuntamente, tras el percance presenta lesiones serias y la ruptura de su equipo.

