Germán Larrea puede participar en compra de Banamex: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguro que el empresario Germán Larrea, de Grupo México, está al corriente en el pago de sus impuestos por lo que nada le impide participar en el proceso de compra de Banamex-Citigroup.

"Todavía hay dos o tres interesados en la compra de Banamex, es algo que nosotros vemos bien, ya están aceptadas las condiciones, queremos que sean mexicanos, que estén al corriente en el pago de sus impuesto y que todo el patrimonio cultural se quede en el país".

En conferencia de presa, en Palacio Nacional, se le preguntó al Ejecutivo que entre los finalistas participa el empresario Germán Larrea.

"Si ellos están participando y si cumplen con los requisitos no tienen porque no participar, no vetamos a los mexicanos que quieran participar y que estén al corriente del pago de sus impuesto, hasta donde tengo información Larrea está al corriente del pago de sus impuestos, es patrimonio nacional y creo que aceptará que al patrimonio cultural se quede en el país".

El presidente López Obrador estimó que por el proceso de compra de Banamex se pagarán entre 8 mil y 10 mil millones de pesos por concepto de impuestos.

Refirió que en el proceso también participa Banca Mifel, que encabeza Daniel Becker, quien incluso preside la Asociación de Bancos de México (ABM), que también tiene posibilidades.

El Mandatario aseguró que no se repetirá la historia del sexenio del presidente Vicente Fox cuando vendieron Banamex a Citigroup y "le dieron la vuelta" para no pagar impuestos por dicha operación.