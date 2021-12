Gertz debe dar explicaciones de sus transferencias: Germán Martínez

El senador Germán Martínez exigió que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, comparezca ante el Senado y dé una explicación de la evolución de su patrimonio y las transferencias millonarias que son objeto de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como lo dio a conocer este lunes EL UNIVERSAL.

En entrevista con esta casa editorial, el coordinador del Grupo Plural del Senado advirtió que independientemente de que declare ante una instancia judicial o administrativa, Gertz Manero debe hacerlo ante el Senado de la República, que es el órgano legislativo que lo ratificó en su cargo.

"Yo creo que él, para mantener la honorabilidad, la legitimidad y la credibilidad, para mantenerla, subrayo, debe dar respuesta en sede parlamentaria a estos señalamientos de la Unidad de Inteligencia Financiera, independientemente de que lo haga ante la propia UIF o ante un juez".

Martínez Cázares puntualizó que es un tema delicado, pero advirtió que todos los servidores públicos deben dar explicación y rendir cuentas. "Nosotros vemos que ahí hay un tema que él debe explicar y yo, lo subrayó, nosotros no lo acusamos absolutamente de nada, pero sí le pedimos explicaciones de todo, es nuestra labor", destacó.

Por ello, subrayó que es indispensable la comparecencia de Gertz Manero ante los senadores. "Yo creo que el fiscal ha acumulado una serie de pendientes y nosotros el Grupo Plural, desde el 27 de octubre solicitamos la comparecencia del Fiscal General de la República".

"Nosotros no acusamos ni eximimos a nadie por anticipado, pero a nuestra petición ha habido un ominoso silencio en el Senado de la República, que es donde debe rendir cuentas el fiscal, tanto de lo que trae EL UNIVERSAL el día de hoy como del ejercicio en general de la Fiscalía General de la República", enfatizó.

El senador sin partido consideró que el grupo mayoritario en el Senado ha protegido a Gertz Manero para que no comparezca, por lo que este mismo lunes, el Grupo Plural insistió ante la Junta de Coordinación Política para que se concrete una reunión con el fiscal, a la brevedad posible.

"Nosotros somos el único grupo que ha solicitado la comparecencia y nuestra carta, si no tiene una respuesta, quiere decir que no hay un impulso procesal parlamentario para que acuda a comparecer el fiscal. Nosotros lo hicimos antes de que se supiera esto (la investigación de la UIF), nuestra agenda es otra. Nuestra agenda es un tema de país, más que un tema personal de Gertz Manero, un tema de país, de coordinación para combatir la violencia y la delincuencia organizada, fundamentalmente de eso y de avances en la investigación de las desapariciones", indicó.

El senador Germán Martínez se dijo extrañado de que el fiscal haya ido a comparecer a puerta cerrada ante los coordinadores de la Cámara de Diputados, en lugar de hacerlo ante el Senado, que es ante quien, por ley, rinde sus informes.

"La facultad de hacer rendir cuentas al fiscal está en el Senado, no está ni el Presidente, ni en una mañanera, ni en una cómoda conversación con los diputados", remarcó.

Dijo que el hecho de que se acerca el fin del periodo ordinario no debe ser pretexto para que no se le llame a cuentas, pues, "lo puede citar la Comisión Permanente, lo puede citar una comisión de trabajo, lo puede citar el Senado para las Posadas, las Posadas no son un obstáculo para citar a funcionarios públicos a comparecer", apuntó con sarcasmo.