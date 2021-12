Gertz Manero, con millonarios "depas" en NY

Ciudad de México.- Una investigación realizada por la cadena televisiva estadounidense en español, Univision, a las propiedades del fiscal mexicano, Alejandro Gertz Manero, destapó dos propiedades en Estados Unidos, las cuales se sumarían a las reveladas recientemente por publicaciones mexicanas.

Una de estas propiedades se encuentra en Nueva York, en un edificio art deco de la Quinta Avenida con vista al Central Park; se trata de un apartamento adquirido en 2012 por 2.4 millones de dólares.

De acuerdo a la investigación de Univision, el apartamento se ubica cerca de la Quinta Avenida, en 1 East, 66th Street, frente a Central Park.

De igual manera, en Santa Mónica, California, el funcionario adquirió otra propiedad por 1.1 millones de dólares en 2007, cuando aún se desempeñaba como presidente de la Federación Mexicana de Instituciones de Educación Superior, A.C. (FIMPES).

Dichas propiedades, así como algunas más, podrían ser investigadas en México, luego de que medios mexicanos publicaron sobre el presunto enriquecimiento injustificado de Gertz Manero y de Santiago Nieto, extitular de la UIF.

En entrevista para Univisión, Alejandro Gertz Manero informó que la propiedad en Nueva York fue declarada al fisco mexicano y a la Secretaría de la Función Pública; también afirmó que la propiedad de California "está perfectamente registrada"; no obstante, no aclaró si fue declarada o no a las autoridades tributarias mexicanas.

En su más reciente reporte ante la Fiscalía de la República, Alejandro Gertz Manero se negó a hacer públicos sus datos patrimoniales y los posibles conflictos de interés, aunque aseguró haber declarado su patrimonio a las autoridades tributarias y a la Secretaría de la Función Pública.

Ante esto, el fiscal declaró para el medio Univision que prefiere mantener bajo reserva los detalles de su patrimonio para evitar "posibles extorsiones".

Respecto al apartamento de Nueva York, que se encuentra a nombre de Alejandro Gertz Manero, aparentemente fue adquirido de contado, por lo que al ser cuestionado por este hecho, Gertz no respondió en qué forma hizo el pago.

Algunos apartamentos similares al de Gertz están a la venta por un promedio de 3.5 millones de dólares. El edificio de 16 pisos cuenta con servicio de conserjes, criadas, operador de ascensor, restaurante privado y salón de cuidados para perros.