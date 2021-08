Giran orden de aprehensión contra Luis E. Derbez

Ciudad de México.- Una orden de aprehensión, supuestamente por el delito de fraude específico, giró un Juez de Control Estatal contra Luis Ernesto Derbez, exrector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) ya buscan al ex canciller para capturarlo junto con Mónica Ruíz Huerta Puebla, exvicerrectora Administrativa; Mario Vallejo Pérez, ex Vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional; Jesús Salvador Mijangos Patiño, ex Director General de Asuntos Jurídicos; así como con los abogados de la familia Jenkins Landa, Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz, quienes ya suman tres mandamientos solicitados en su contra.

Una fuente cercana al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla reveló a El Universal Puebla que la autoridad judicial giró la orden de aprehensión tras determinar que Luis Ernesto Derbez y los directivos supuestamente crearon una serie de empresas, entre ellas la sociedad UDLAP Jenkins Graduate School.

Tras convertirse en socios, abundó, habrían desviado cerca de 100 millones de pesos que pertenecían a las arcas de la Fundación Mary Street Jenkins.

De acuerdo con el departamento de Relaciones Públicas de la Fundación Mary Street Jenkins, la información es falsa.