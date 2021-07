Gloria y Fernando quedan presos por el presunto asesinato de un perro en el Edomex

Elementos de la Fiscalía Regional de Tlalnepantla detuvieron a Fernando "N" y a Gloria "N" por su probable participación en el delito de maltrato animal.

Los hechos se dieron el pasado 25 de julio, cuando integrantes de una familia se reunieron para matar a un perro que tenían encadenado en la azotea de su domicilio ubicado en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México.

En las imágenes que circularon por redes sociales se ve cómo la familia Martínez armada con palos y tablas se turna para golpear al perro hasta causarle la muerte.

De acuerdo con los reportes, el perro pertenecía a la familia; sin embargo, permanecía encadenado en la azotea del domicilio. El día de la agresión, una de las mujeres alegó que el perro la habría mordido en el brazo.

"Somos víctimas de una mala información que está circulando en redes sociales en las cuales las vecinas de mi domicilio... nos captaron en una acción en la que nosotros estábamos defendiendo nuestra integridad física hacia un animal doméstico en el cual atacó la vida de mi hijo y de mi cuñada en la cual nosotros tenemos la evidencia de que hemos sido maltratados por el animal", dijo una de las integrantes de la familia en la grabación compartida por organizaciones como Mundo Patitas.

Cuando el personal de la Fiscalía mexiquense acudió al domicilio de los presuntos agresores para inspeccionar, encontró dos cuchillos de cocina, un motor metálico, un pantalón y un par de zapatos, todos con manchas hemáticas. Los artículos fueron asegurados, debidamente embalados e integrados a la investigación.

"La FGJEM continúa con las investigaciones respectivas para identificar, y de ser el caso, detener a otras personas involucradas en estos hechos", concluyó el Fiscal del estado.

El asesinato del perro generó una serie de mensajes de repudio en Twitter bajo el hashtag #JusticiaEnTlalne mientras activistas y organizaciones que defienden los derechos de los animales convocaron una marcha para la próxima semana al Congreso del Estado de México para exigir que el maltrato animal sea clasificado como delito grave.

Entre las personas que levantaron su voz contra el hecho está el actor Eugenio Derbez, quien en un video difundido en su cuenta de Twitter pidió al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, castigo para los responsables y que se trabaje en una regulación para que las penas por maltrato animal sean mayores.

"Este acto no puede quedar impune, y no solo porque la ley debe aplicarse sino porque la violencia no debe permitirse en ningún grado, porque quien además es violento con un animal, quien es capaz de matar a palos a un pobre animal indefenso que está amarrado, pronto terminará haciendo algo parecido con un humano", expresó Derbez.

DEL MALTRATO AL ABANDONO

Asociaciones civiles que apoyan a perros y gatos sin hogar han registrado que durante la COVID-19 la visualización del maltrato animal aumentó y, como también sucede en Estados Unidos, los dueños los han abandonado por el gradual regreso a las oficinas o escuelas a partir del inicio de la vacunación.

Al igual que el incremento de la violencia doméstica contra mujeres y menores de edad, durante el encierro de más de un año han recibido mayores acusaciones de maltrato a animales de compañía, incluyendo zoofilia (abuso sexual), mascotas quemadas con ácido o despellejadas.

En la asociación Gatos para Todos coincidieron en que el maltrato animal y agresividad es una constante, pero durante el confinamiento la gente lo notó más por estar más tiempo en casa y navegando en Internet. "Vemos que es la misma problemática de siempre sobre todo en la zona oriente de Aguascalientes donde hay más marginación y esos aspectos van a contribuir", dijo la veterinaria Karina, integrante de esta asociación.