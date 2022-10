Glosa sobre política interior enfrenta a diputados

A-AA+

La glosa del Cuarto Informe de Gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en materia de política interior, confrontó a las bancadas de Morena y sus aliados, el PVEM y PT, contra la oposición, conformada por PRI, PAN, PRD y MC.

Debatieron sobre la violencia en el país, corrupción, feminicidios, la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en donde viven y la importancia de dotar de más recursos a las Fuerzas Armadas para que estén protegidas contra el robo de información.

Los legisladores citaron cifras sobre la comisión de delitos en el país, y cuestionaron la estrategia de seguridad que ha llevado a cabo el gobierno con el Ejército en las calles, y la necesidad o no de modificarla.

Al inicio del análisis, la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, de Morena, destacó los avances para erradicar la corrupción y el dispendio, así como los esfuerzos realizados por el gobierno federal para separar el poder político del económico.

En cuanto al combate de la corrupción, dijo, sobresalen los protocolos para mejorar la gestión de las compras y contrataciones públicas. Detalló que hubo 190 actos de fiscalización en materia de contrataciones públicas; y se rediseñó el portal de Compranet, para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas; y se realizaron 311 auditorías de los estados financieros de las entidades públicas.

Gobierno de AMLO: el más violento de la historia moderna

Por su parte el diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra, del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que el actual gobierno pretende militarizar al país para hacerlo responsables de su fracaso. Dijo que esa no es la solución, sino mayor estrategia "y en esto, el gobierno está a la deriva".

Dijo que este gobierno es el más violento de la historia moderna, su estrategia es un fracaso y presagia un futuro más sangriento y más violento. "Todos los partidos políticos, en 2019, votamos a favor de la Guardia Nacional, tres años después es un rotundo fracaso", y se niega a corregir la estrategia, aseveró.

Por el PRI, el diputado Pedro Armentía López, expuso que el gobierno no debe minimizar la grave situación que se vive en el país, en materia de derechos humanos, seguridad, desarrollo y crecimiento económico.

Refirió que el feminicidio es la forma más cruel de violencia contra la mujer, y en 2021 se reportaron mil cuatro en el país, la cifra más alta desde 2015. "Se destinaron 232 mil millones de pesos para la igualdad entre hombres y mujeres; sin embargo, se destinan a programas sociales, como Jóvenes Construyendo el Futuro, sembrando Vida, tanda del Bienestar, Becas Benito Juárez, y no para programas específicos para atender y prevenir la violencia", detalló.

Diputada Valeria Santiago Barrientos, del PVEM, destacó que el gobierno de México ha logrado que los principales delitos del fuero federal hayan disminuido en 29.8 %, respecto al ejercicio anterior. De igual forma, destacó que se han conseguido resultados en el combate de los delitos del fuero común, como en secuestro, robo en transporte público colectivo y robo de vehículo, con una disminución de 52.5, 36.3 y 35.9%, respectivamente.

"Los resultados obtenidos en materia de seguridad pública no se habrían alcanzado si no fuera por el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno y por la decidida y comprometida labor que realizan nuestras Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, dijo".

Marcelino Castañeda Navarrete, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que gran parte de los titulares de esta administración, se han dedicado a profundizar la crisis que el propio Ejecutivo busca desarrollar desde Palacio Nacional. Enfatizó en que cada día desaparecen 15 personas en promedio, de las cuales siete son mujeres, y el 80% no son localizables, pero siguen siendo buscados por sus familiares en vez del Estado.

"México vive la peor violencia de la historia después de la Guerra de Independencia y de la Revolución mexicana, siendo las mujeres las que sufren por estos resultados. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que la violencia en contra de las mujeres, ha crecido en 4% en los cinco últimos años", añadió.

La diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, del PRD, cuestionó para qué han servido las reuniones diarias del Gabinete de Seguridad, si 64% de la población mayor de 18 años, considera inseguro vivir en su ciudad; el 72.9% de las mujeres y el 60.9% de los hombres consideran que es inseguro vivir en su localidad.

"Este gobierno enterró la importancia de la seguridad y la protección de los datos personales, minimiza la garantía del acceso a la información y la protección de las personas dedicadas a la labor de informar", refirió.

Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de Movimiento Ciudadano (MC), señaló que dijo que en la Marina no tienen recursos, y tienen una infraestructura obsoleta, por lo que habría de dotarle de recursos en desarrollo científico, para evitar que sean víctimas de un robo de información, como ocurrió con la Secretaría de Defensa Nacional.

Aseveró que a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se le han dado muchas responsabilidades, pero pocas herramientas, y está claro que la vulnerabilidad que existe "la estamos llevando a desbocar". Y señaló que a esta dependencia no se le puede aplicar la política de austeridad.

Por su parte, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT), dijo que la oposición crítica que el Ejército haya construido el Aeropuerto Felipe Ángeles y que las ganancias se utilicen para pagar las pensiones de los militares en retiro, sin ver que es un gran problema.

Señaló que sí sirve que el presidente de la República se reúna todos los días con el Gabinete de Seguridad, porque se ha bajado el índice de diversos delitos. Detalló que los secuestros han disminuido 81%; los feminicidios, 51.7%, en comparación con el máximo histórico que es de agosto de 2021; y los homicidios dolosos han disminuido 48.7%.

Al término del debate en materia de política interior, las y los legisladores conmemoraron el 54 aniversario de la matanza del 2 de octubre de 1968. En el acto, las y los diputados de oposición, recordaron que, en aquel suceso, cientos de personas perdieron la vida en la Plaza de las Tres Culturas "por las fuerzas represivas que participaron", hecho que aseguraron "es un recordatorio de que debemos rechazar la militarización del país".