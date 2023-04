GN ataca camioneta de familia en Nuevo Laredo, denuncian; hay 2 muertos y 4 heridos

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- Una familia que viajaba en una camioneta por el libramiento Mex II, al sur de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue atacada por elementos de la Guardia Nacional (GN) ayer por la mañana. Los hechos dejaron, hasta el momento, cuatro heridos y dos muertos.

El ataque se registró alrededor de las 9:00 horas de ayer domingo 16 de abril en el kilómetro ocho del libramiento, cuando la familia se trasladaba en una camioneta Chevrolet Tahoe 2001 con placas de Texas.

Las personas heridas fueron identificadas como Miriam Mariana "F", de 15 años; Luis Adán "R", de 24 años; Edwin Leonel "P", de 11 años; Verónica Patricia "T", de 24; y Jesús Felipe "G", de 54 años.

De ellos, Jesús Felipe "G" falleció luego de haber sido llevado de urgencias a atención médica, pues presentó dos impactos de bala en la cadera y el muslo derecho, lo que le provocó un shock hipovolémico; de igual forma, Miriam Mariana "F", quien estaba embarazada de ocho meses, perdió a su bebé, tras una operación de cesárea que intentó salvar la vida de su primogénito.

Asimismo, Luis Adán "R" se encuentra en estado grave, ya que recibió un balazo en la espalda con salida en el tórax, por lo que tiene lesionado un pulmón, además de otros impactos.

Tanto la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas como la Fiscalía General de la República (FGR) ya iniciaron carpetas de investigación sobre el caso que involucra de nueva cuenta elementos de seguridad federales en Nuevo Laredo.

OTRO CASO EN NUEVO LAREDO

El pasado 26 de febrero, integrantes del Ejército mataron a cinco jóvenes que viajaban en una camioneta durante la madrugada, lo que desató más tarde un enfrentamiento entre vecinos y las Fuerzas Armadas.

En aquella ocasión, los cinco jóvenes iban de regreso a su casa en una camioneta blanca Silverado, después de haber salido de noche, justo cuando el Ejército disparó contra el vehículo, hecho que dejó un saldo de cinco muertos y una persona herida en estado grave.

El Ejército abrió fuego en la colonia Manuel Cavazos Lerma, antes de las 4:00 horas, en el cruce de las calles Huasteca y Méndez, sin motivo alguno, pues los jóvenes no se encontraban armados.

De acuerdo con las constancias que obran en la indagatoria penal federal, se puede afirmar que no se encontraron armas dentro del vehiculo particular. También, apuntó que los vehículos oficiales no presentaron daños producidos por proyectiles de armas de fuego, y que ningún elemento militar presentó lesiones por proyectil de arma de fuego, por lo que se acusa que el Ejército incurrió en el uso excesivo de la fuerza mediante el uso ilegitimo de armas de fuego.

El pasado 12 de abril, un Juez decidió vincular a proceso penal a cuatro soldados por el asesinato de los cinco jóvenes ocurrido en febrero en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo.

El Juez acordó vincular a proceso a los cuatro militares que fueron imputados por la Fiscalía de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa por la muerte de cinco jóvenes, informó el Consejo de la Judicatura Federal.