GN detona armas para dispersar a migrantes en Juárez

Elementos de la Guardia Nacional detonaron sus armas al querer retirar a un grupo de migrantes que habitan desde hace días en la zona conocida como Puente Negro, a metros del muro que divide Juárez y El Paso, Texas#Video: Especial pic.twitter.com/ShjT33Qa06 — El Universal (@El_Universal_Mx) July 28, 2023

En una serie de videos que fueron proporcionados a EL UNIVERSAL, se observa como elementos de la Guardia Nacional disparan en contra de un grupo de migrantes que habitan desde hace días en la zona conocida como Puente Negro, a metros del muro que divide Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

En el video se ve que el altercado inició luego de que los elementos de la Guardia Nacional, les pidieron a los migrantes que se retiraran del lugar, ya que desde hace días duermen en esa zona y cerca del Consejo Estatal de Población (Coespo).

También se dijo que los agentes habían llegado hasta ese lugar para evitar que los migrantes cruzaran la frontera, cuando las puertas del puente se abrieran al paso del tren hacia Estados Unidos; sin embargo, los migrantes aseguran que esa versión es falsa.

En algunos de los videos proporcionados se observa como por minutos los migrantes, los agentes de la Guardia Nacional y personal de una empresa de seguridad del tren discuten sobre el ser retirados o no del lugar.

En otro video es donde se observa cómo los agentes de la Guardia Nacional disparan su arma para dispersar a los migrantes del lugar, lo que generó que el conflicto entre ambos subiera de tono.

De acuerdo con lo que han expresado los migrantes que están en esa zona, los agentes llegaron a retirarlos durante la madrugada del miércoles, cuando ellos estaban dormidos, pese a que había niños y mujeres.

Ellos aseguran, que debido a las formas en las que los agentes llegaron comenzó la discusión, pues aseguran no le estaban haciendo daño a nadie.

Migrantes buscan asilo político en EU

Los migrantes de diversas nacionalidades, sobre todo de Venezuela, viven en ese sitio desde hace semanas, ya que están a la espera de una cita con el gobierno de los Estados Unidos para solicitar el asilo político.

Algunos de ellos han manifestado a este diario, que prefieren dormir en ese lugar que irse a un albergue y les suceda lo mismo qué pasó en la estación migratoria el pasado 27 de marzo.

De momento, la Guardia Nacional no ha proporcionado alguna versión al respecto sobre este hecho.

Tampoco se reportaron migrantes lesionados en el conflicto con la Guardia Nacional.