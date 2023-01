GN en el Metro, un asunto de "seguridad nacional": Adán Augusto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, justificó la decisión de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y del presidente Andrés Manuel López Obrador, de destinar 6,600 elementos de la Guardia Nacional a labores de vigilancia en el Metro y dijo que por los 4.5 millones de usuarios que tiene ese medio de transporte lo convierte en un tema de "seguridad nacional".

En rueda de prensa en Puebla, aseguró que esta medida es temporal y aseguró que hasta el momento ningún estado se ha quejado de esa decisión por lo que dijo que las criticas provienen de la oposición.

"Dado el volumen de pasajeros, cuatro millones y medio de pasajeros diarios que transporta, eso lo convierte en un asunto pues de seguridad nacional, y no había en la CDMX el número de elementos de policía o policía bancaria suficientes para realizar esas tareas, no es un asunto de definitividad, es un asunto seguramente temporal, pero la Guardia Nacional cumple con sus tareas en todo el país", argumentó.

El funcionario, aseguró que estas tareas de la Guardia Nacional "no es un asunto de definitivo, es un asunto que seguramente es temporal".

Frente a las críticas de que con esta medida se descuida o disminuye la presencia de la Guardia Nacional en los estados con mayor índice de violencia, indicó que Guanajuato, Chihuahua, Jalisco, es donde hay más elementos movilizados, a diferencia de entidades más pacíficas, como Yucatán, Campeche o Baja California Sur.

"Ningún estado se ha quejado, hasta ahora, de que le haga falta o que requiera mayor presencia o que se está descuidando a los estados por apoyar o prestar tareas de vigilancia ahora en el sistema colectivo. Eso es un discurso de la oposición, hay que tomarlo como eso".

Rechazó opinar sobre si lo ocurrido en el Metro en las últimas semanas está afectando electoralmente a Claudia Sheinbaum y beneficiándolo a él.