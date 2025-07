“GN, símbolo de valentía”

Ciudad de México.- En el marco del sexto aniversario de la Guardia Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a los agentes de esa corporación actuar con valentía, honestidad e integridad y no negociar sus valores.

“Queridos miembros de esta honorable institución, sepan que su labor no sólo es operativa, es moral, ética, ejemplar, es valentía”, comentó la Mandataria federal en el Campo Marte.

La presidenta Sheinbaum Pardo dijo que cada acto, cada decisión que toman los oficiales de la Guardia Nacional dejan una huella; “ustedes están llamados a hacer historia, a inspirar a los niños de México, a los jóvenes, por eso hay que ser valientes.

“El uniforme que llevan debe ser siempre un símbolo de honestidad, de ejemplo al pueblo de México, de valentía y ese símbolo debe decir a todo México: aquí hay hombres y mujeres que no sólo están dispuestos a defendernos, sino a hacerlo con ética, lealtad, amor, con amor al pueblo y a la patria, con valentía”, enfatizó Sheinbaum.

En compañía del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y de su gabinete legal y ampliado, la Presidenta destacó que a seis años de su creación, la Guardia Nacional cuenta con 130 mil elementos.

Agradeció a los elementos de la Guardia Nacional a nombre de la patria por su valentía y no rendirse en la labor que han desempeñado durante los últimos años.

“Aunque el camino sea largo y esté lleno de obstáculos, que no use el uniforme como escudo para la arrogancia, sino como un sí de humildad (...) cuando un miembro de la Guardia Nacional actúa con verdad, transparencia y con justicia honra no sólo su uniforme, honra el alma de nación”, reiteró.