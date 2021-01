Gobernador de BCS veta Ley de Ingresos y Presupuesto

El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, vetó la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos para el estado, al considerar que lo aprobado por el Congreso estatal "va en contra de los intereses de los sudcalifornianos".

"El veto corresponde a una convicción, las decisiones de política pública deben responder a una necesidad social, nunca a un interés electoral", expuso.

Comunicó que lo aprobado por el Congreso impide -sostuvo- seguir con la operación de programas sociales, entre ellos, expuso relativos a la salud, educación y seguridad pública.

Consideró que sin estudios ni análisis que lo justificaran, el Congreso recortó en un 60 por ciento el capítulo 3000 del presupuesto, relativo a los servicios generales de las dependencias del Poder Ejecutivo.

"Dicha reducción irracional que se realizó sin el más mínimo esfuerzo de análisis, estudio o investigación, impacta a conceptos indispensables para la atención de la población mediante el funcionamiento adecuado de las dependencias de la administración estatal", recalcó.

Subrayó que con la reducción al presupuesto se afecta el pago del servicio de energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico o internet, arrendamientos, capacitaciones, gastos de transporte de atletas de alto rendimiento y entrenadores.

"En suma, la pretensión de los diputados implica disminuir a la administración pública estatal aproximadamente 400 millones de pesos que limitarían entre otros, la prestación de servicios en materia de salud, mantenimiento de la seguridad pública, y el sostenimiento de la educación en nuestra entidad", expresó.

Por lo anterior, dijo que con base en la Constitución local, al no publicarse el presupuesto actual, se aplicará el monto aprobado y publicado el año pasado.

A inicios del mes de diciembre del año pasado, el Congreso de BCS aprobó la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio 2021, con una proyección de captar 17 mil 240 millones 655 mil 604 pesos; en tanto, para el Presupuesto de Egresos 2021 se autorizó la misma suma.

Sobre el veto que informó el gobernador, el diputado Esteban Ojeda Ramírez, presidente de la Comisión de Educación rechazó los señalamientos del mandatario y aseguró que no se realizaron recortes en materia educativa, ni seguridad ni de salud.

"El gobernador falta a la verdad. El Congreso del Estado en la Ley de egreso 2021 no realizó recortes a Educación, Seguridad y Salud, solo recortó el abultado presupuesto de difusión de la imagen del Gobernador, boletos de avión, gastos de oficina del Ejecutivo, renta de vehículos y gastos suntuosos e innecesarios. El presupuesto fue reorientado a gasto social, educación y obra pública", aseguró.

Por su parte, el presidente de la Diputación Permanente, Homero González Medrado, acusó que el año pasado el Gobierno del estado incumplió con las obras del anexo económico.

"No se le aprobó el presupuesto modificado por 900 millones de pesos, no cumplió bien la presentación de cuenta pública. Ahora pretende dejar fuera obras de pavimentación y redes de agua a colonias de CSL (Cabo San Lucas). Un verdadero desastre de postura presupuestal clasista y discriminatoria de su gobierno. En su oportunidad, el Congreso habrá de atender lo que en derecho corresponda", puntualizó.

El año pasado, el Congreso de BCS y el gobernador sostuvieron un enfrentamiento, con señalamientos y acusaciones públicas derivado de un conflicto que se originó al interior del Congreso por la integración de las comisiones y la mesa directiva. El Congreso, de mayoría morenista, acusó al mandatario de "injerencia" y de apoyar a un grupo de legisladores locales de oposición, a su vez, Mendoza Davis, señaló falta certeza, motivo el cual detuvo la publicación de decretos y leyes.