Gobernador de Oaxaca pedirá que agresor de Elena Ríos siga en prisión preventiva

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció que solicitará al Poder Judicial del Estado que cambie la medida cautelar concedida al exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal para que permanezca en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Tanivet.

El anuncio de Jara Cruz se da luego de que este fin de semana el Teódulo Pacheco Pacheco decidió cambiar la medida cautelar impuesta al también empresario gasolinero, de prisión preventiva a prisión domiciliaria, quien es señalado como autor intelectual del intento de feminicidio en contra de la joven saxofonista mixteca María Elena Ríos Ortiz.

De acuerdo con el mandatario, quien ya había externado su rechazo a la resolución judicial, ésta no cumplió con el requisito de tomar en cuenta la perspectiva de género y los derechos de la víctima.

"Como titular del Poder Ejecutivo instruí a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizar un diagnóstico específico en el caso, y la conclusión es que no existen las condiciones materiales para dar cumplimiento al cambio de medida cautelar que el juez dictó", dijo el gobernador.

Jara Cruz explicó que el domicilio en el cual se pretende llevar a cabo la prisión domiciliaria no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad, y el Gobierno del Estado no cuenta con el personal necesario para garantizar que el procesado no se evadirá de la acción de la justicia.

Anunció que en tanto Vera Carrizal siga privado de su libertad en Tanivet, va a solicitar al juez el cambio de medida cautelar. "A través de la Secretaría de Seguridad se hará del conocimiento al juez para que tome en cuenta nuestra opinión respecto a la ausencia de condiciones".

El gobernador aseguró que a María Elena se le ha recibido por parte del Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Gobierno y la Coordinación para la Atención de Derechos Humanos, esto luego de que la joven denunció que a casi dos meses de asumir el nuevo gobierno no había sido recibida ni por Jara ni por ninguno de los funcionarios de su gabinete.

Salomón Jara dijo que esta decisión se toma "en estricto respeto a la división de poderes", pero agregó que también solicitará al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca que inicie los procedimientos correspondientes para que se evalúe y garantice que la actuación del juez estuvo apegada a derecho.

En caso contrario, indicó, "deberán aplicarse las sanciones correspondientes y dejarse sin efecto la resolución".

Para el gobernador el mensaje enviado por el Poder Judicial "es muy peligroso y alienta la impunidad" en una entidad que históricamente ha presentado altos índices de violencia feminicida.

"En Oaxaca no vamos a tolerar ningún tipo de corrupción, ni jueces por consigna. Es momento de promover una reforma y una transformación profunda del Poder Judicial en nuestro estado", sentenció.