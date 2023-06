Gobernador de Puebla va contra quienes cometan maltrato animal

A-AA+

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, demandó ir "hasta las últimas consecuencias" contra todo aquel que haya provocado maltrato animal y ordenó difundir las penales a quienes cometan violencia animal.

"Esperemos que jamás vuelva a suceder, pero también exigimos que en su momento se vaya hasta las últimas consecuencias contra quienes hayan generado este tipo de atrocidades", expresó.

Tras los casos de violencia extrema en contra de perros en distintas regiones de Puebla, el mandatario morenista consideró necesario hacer entender a la ciudadanía que el maltrato animal se castiga hasta con ocho años de prisión.

"Dar a conocer las consecuencias del maltrato animal, hasta donde se puede llegar para que padres de familia y ciudadanía generemos plena confianza de cuáles son las consecuencias de una broma, de un juego, de una mala atención, de no darle seguimiento a nuestros hijos desde el hogar y lo que puede ser por una valentonada de una persona que no esté bien de sus facultades", dijo.

Y es que en el municipio de Huauchinango una joven estudiante de bachillerato adoptó un perro para asesinarlo con extrema crueldad; en tanto en la región de Reyes de Juárez un sujeto le disparó a otro can.

Ambos casos, sobre todo el de Huauchinango, han generado una condena unánime de la sociedad poblana, la cual se ha volcado a redes sociales para exigir justicia y castigo a los responsables.

En su conferencia de prensa diaria, el Ejecutivo llamó a prevenir y anticiparse a este tipo de conductas, pues de lo contrario tendrá que ser la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial los que determinen las sanciones.

"Lo interesante es atenderlo, prevenirlo, anticiparnos a este tipo de situaciones y depende mucho de los hogares en el caso de los menores de edad y en el caso de mayores, deben tener plena conciencia todos de los alcances que se pueden tener con este tipo de situaciones", advirtió.

Por su parte, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Johathan Ávalos Meléndez, recordó que la última reforma al Código Penal del Estado de Puebla estableció como delito el maltrato animal, por lo que cualquier persona que vea un caso debe reportarlo ante las autoridades.

"Hasta los ocho años de prisión en caso de que el animalito pierda la vida o sea fuertemente maltratado, entonces invito a que si nosotros somos testigos de un evento de esta naturaleza lo hagamos de conocimiento", pidió.