Gobernador de Yucatán invita al Papa Francisco a visitar el estado

A nombre de los yucatecos, el gobernador Mauricio Vila Dosal extendió una invitación al Papa Francisco para visitar Yucatán, mediante una carta dirigida al Pontífice y que entregó al Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano.

En Palacio de Gobierno, Vila Dosal se reunió con Pietro Parolin, quien este sábado encabezó en Izamal la ordenación episcopal de Monseñor Fermín Sosa Rodríguez, sacerdote yucateco, que fue nombrado por el Papa Francisco como Nuncio Apostólico en Papúa, Nueva Guinea.

"Me gustaría, si a bien lo considera, extenderle una invitación para que visite Yucatán y sea testigo, como yo lo he sido, de la fe y fortaleza de la sociedad yucateca, que todos los días se esfuerza por salir adelante, que nunca baja la guardia y que da lo mejor de sí por su tierra y por sus hermanos y hermanas", expreso Vila Dosal en el documento.

El funcionario estatal también externo en el texto el orgullo y honor que representa la noticia de la responsabilidad que se le ha conferido a Monseñor Fermín Sosa Rodríguez como Nuncio Apostólico en Papúa Nueva Guinea, ya que es el primer yucateco en ser nombrado en ese cargo.

Esta noticia llega en muy buenos momentos, ya que el pueblo de Yucatán requiere de esperanza y ánimos para salir adelante.

"El año pasado, no sólo sufrimos por la pandemia, sino también por desastres naturales como nunca habíamos visto, lo cual marcó profundamente a los yucatecos, ya que miles de familias perdieron todo lo que tenían menos la fe y la esperanza", describió el gobernador en la carta.

En este sentido, Vila Dosal reiteró su deseo para que el Pontífice venga a presenciar cómo trabajando unidos, los yucatecos "hemos hecho a un lado nuestras diferencias para encontrar, en la solidaridad, la fuerza que necesitamos para salir adelante", concluyó el documento.

Fermín Sosa, el nuevo representante del Vaticano en Papúa Nueva Guinea

El sacerdote yucateco Fermín Sosa Rodríguez fue ordenado obispo y nombrado de manera oficial Nuncio Apostólico en Papúa Nueva Guinea, en una misa celebrada por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin en el atrio del Santuario de Nuestra Señora de Izamal, Yucatán.

En esta celebración estuvieron presentes el Nuncio Apostólico en México, Franco Coppola; el arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega; el Obispo Auxiliar Pedro Mena Díaz; el arzobispo emérito Emilio Carlos Berlie Belauzarán, así como familiares del nuevo obispo y sacerdotes del presbiterio de Yucatán.

Al inicio de la celebración, el arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, destacó que la ordenación episcopal y designación del padre Fermín Sosa es un hecho histórico que debe verse como el llamado de Dios para que más jóvenes yucatecos respondan con valor y decidan consagrar su vida al servicio de la Iglesia y de los más necesitados.

Recordó que para los yucatecos, el Santuario de Nuestra Señora de Izamal tiene un profundo significado porque fue el lugar donde su santidad Juan Pablo II se reunió con las etnias de América en agosto de 1993.

En su intervención, el Nuncio Apostólico en México, Franco Coppola. leyó el nombramiento de Mons. Lo destacó como un eclesiástico que ha resaltado por su labor diligente en diferentes sedes apostólicas en el mundo.