Gobernador demanda perfiles técnicos para Fiscalía de Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, afirmó que podría ejercer su derecho de veto si el Congreso local le presenta perfiles politizados, no técnicos y no colaboradores con Fuerza Civil para la designación del nuevo Fiscal General de Justicia (FGJ) del estado.

El mandatario estatal comentó lo anterior ante el cuestionamiento sobre la posibilidad de que el Congreso designe al priista Adrián de la Garza Santos, excandidato a gobernador por el PRI-PRD contra quien contendió en las elecciones de 2021, quien antes de ocupar la alcaldía de Monterrey por dos períodos de tres años, había sido Procurador de Justicia del Estado, durante el gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz.

García Sepúlveda comentó que hasta hoy el proceso que está siguiendo el Congreso para designar a un nuevo fiscal, ante la renuncia de Gustavo Adolfo Guerrero, es el ciclo natural que viene en la Constitución, pues primero se elige un comité de selección, luego va a venir una convocatoria para que todos los abogados que aspiren al cargo se registren.

"Espero que haya muchos, que esté muy nutrida; luego habrá una lista de los mejores según entrevistas, según método y currículum, y yo voy a estar a la espera de que me manden esa lista final, para mi derecho a veto", si lo considera pertinente.

"Y la verdad es que espero no usarlo si me llegan los mejores perfiles; (pero) si me llegan perfiles cuestionados, si me llegan perfiles politizados o que no van a colaborar con Seguridad Pública, pues voy a tener que utilizar el veto", recalcó el gobernador.

Cuestionado sobre el hecho de que se ha estado mencionando al exprocurador Adrián de la Garza, candidato del PRI-PRD a la gubernatura contra quien contendió en las elecciones de 2021, García Sepúlveda expresó, "voy a esperar a que lleguen las listas, yo sigo insistiendo que debe ser un perfil técnico y no político, entonces ahí está la respuesta", dijo para cerrar el tema.

Por otra parte, el gobernador demandó que la justicia también llegue al exsecretario de Gobierno, Manuel González Flores, ante el hecho de que como gobernador interino, fue señalado, al igual que Jaime Rodríguez por los mismos delitos electorales de uso de recursos humanos, económicos y materiales para la campaña presidencial de 2018 en la que "El Bronco" participó como candidato independiente.

Expresó que por equidad procesal, Manuel González Flores debe correr la misma suerte que "El Bronco", quien estuvo preso tres meses y actualmente está bajo prisión domiciliaria, pues también el ex gobernador interino fue hallado culpable del uso de recursos públicos para la campaña presidencial de Rodríguez Calderón, quien fue detenido en marzo pasado y vinculado a proceso por delitos electorales, permaneciendo tres meses en el penal de Apodaca.

Por lo anterior, demandó a los titulares de la Fiscalía Anticorrupción, Javier Garza y Garza y de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Gilberto de Hoyos Koloffón, sigan empujando fuerte porque esa carpeta es muy sólida.

Recordó que como senador él presentó la denuncia contra Rodríguez Calderón y González Flores, entre otros funcionarios estatales, "cuando descubrimos todo lo que desviaron en el programa Aliados, había cientos de empleados de Gobierno juntando firmas en toda la República, y luego también empezaron a usar entes de Gobierno para robar, como Protección Civil, Salud, el DIF y todo ese dinero acabó en factureras que eran las que dispersaban las nóminas, las trampas, las firmas en la campaña de El Bronco".

Por eso, insistió, así como a Jaime Rodríguez se le dictó prisión preventiva como medida cautelar (aunque está en prisión domiciliaria desde el dos de septiembre), Manuel González también tiene que ir ante la Justicia.