Gobernadora de Banxico posterga comparecencia en Senado

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- La comparecencia en el Senado de la República que se programó para el jueves 31 de marzo en el Senado de la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, fue postergada.

Se había convocado a la gobernadora central para explicar lo sucedió con el "madruguete" al Banxico por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sería ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público que preside el morenista Alejandro Armenta.

En el Senado se dio a conocer que la reunión fue postergada hasta nuevo aviso.

La reunión de la Comisión de Hacienda se llevaría a cabo en el salón de la Comisión Permanente en el Sótano dos.

---Piden reprogramar comparecencia pero no ponen fecha

Banxico envió un oficio hoy por la mañana avisando que la presentación sería reprogramada, pero no dieron nueva fecha. Estaba previsto dar a conocer también una nueva plataforma del Banxico con los cambios que se anunciaron la semana pasada con los ajustes a los sistemas de pagos.

La semana pasada, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, había declarado que esa comparecencia serviría para que los senadores le plantearan sus inquietudes a la gobernadora de Banxico sobre este tema y otros que sean del interés de los grupos parlamentarios.

En Banco de México se solicitó confirmar la información, pero no respondieron.