Gobernadora Marina del Pilar se defiende tras revocación de visa

TIJUANA, BC., mayo 12 (EL UNIVERSAL).- Sobre la revocación de su visa, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila reiteró que ella no ha cometido ningún delito ni falta

"Que el departamento de Estado haya cancelado mi visa no significa que haya cometido algo malo, es una decisión administrativa, no una acusación; no hay un delito, no hay falta. Estoy tranquila y con la conciencia limpia, pero algunos han querido convertir esta situación en arma política", dijo en una conferencia informativa con la que dio por cerrado el tema.

La mandataria agradeció el respaldo de su familia, su equipo de trabajo, senadores, diputados, amigas y de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La gobernadora tampoco dio explicaciones sobre cómo, cuándo y por qué le fue revocada su visa.

Durante su mensaje, duró unos 10 minutos, Marina del Pilar no mencionó a su esposo, Carlos Torres Torres, quien se desempeña como coordinador de proyectos estratégicos de la entidad y a quien también le fue retirado el documento.

Señaló que espera que las cosas se aclaren, y resaltó que a lo largo de su trayectoria ha trabajado de forma respetuosa y coordinada con todas las dependencias institucionales y que, aun sin visa, continuará con las gestiones y proyectos de su administración.

Al concluir la lectura del documento, Ávila Olmeda dio por cerrado el tema y no aceptó preguntas.