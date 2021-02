Gobernadores de Hidalgo y Tlaxcala aceptan Acuerdo Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que los gobernadores de Tlaxcala, Marco Mena, y de Hidalgo, Omar Fayad, aceptaron unirse a su "Acuerdo Nacional por la Democracia" para que la jornada electoral de este año sea limpia y se impida la participación del crimen organizado.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que el día de ayer Marco Mena respondió a la carta que el titular del Ejecutivo federal envió a todos los gobernadores con la propuesta del acuerdo nacional, mientras Omar Fayad hizo lo mismo esta mañana.

"Ya me contestó ayer, y le agradezco la confianza, el gobernador de Tlaxcala, que acepta participar en un acuerdo por la democracia para que se garantice que las elecciones sean limpias, sean libres, que no intervengan los gobiernos, que no se apoye a ningún candidato de ningún partido con presupuesto público, que se denuncie si los candidatos reciben dinero de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco", dijo el presidente.

Agregó que durante las elecciones del 6 de junio no se deben permitir las trampas, el relleno de urnas, la falsificación de actas, el acarreo, la compra de votos y la repartición de despensas.

El mandatario explicó que en la carta enviada a los gobernadores se les advierte que los delitos electorales ya se consideran graves en la Constitución Política, y el que cometa un ilícito de este tipo no tiene derecho a fianza.

Asimismo, López Obrador invitó a los ciudadanos a denunciar ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales cualquier irregularidad en las elecciones.

Fue hace tres días cuando el Presidente de la República informó que había enviado una carta a todos los gobernadores para que se comprometieran a no intervenir en las elecciones, mientras él haría lo mismo para poner el ejemplo.