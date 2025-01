Gobernadores cierran filas ante llegada de Trump

A cuatro días de que Donald Trump tome protesta como presidente de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México es un país grande "y mientras permanezcamos unidos no hay ningún problema que no podamos enfrentar juntas y juntos".

En el Encuentro Nacional Municipal que se llevó con el 75% de los edil de todo el país, Claudia Sheinbaum aseguró que el país es "grandioso" por su historia y civilizaciones, así como por sus migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos ya que son trabajadores que han sabido sacar adelante "a nuestro país aquí en nuestro territorio y también en los Estados Unidos".

"(...) trabajan también por la economía de los Estados Unidos que viven en un país maravillosos y estamos trabajando todas y todos todos los días por seguir construyendo ese país grande que nos vio y que hoy nos toca gobernar".

Frente a gobernadores morenistas y de oposición, y alcaldes de todo el país, Claudia Sheinbaum aseguró que "México está bien".

"(...) quiero cerrar con esto, México es un país grande y mientras permanezcamos unidos no hay ningún problema que no podamos enfrentar juntas y juntos", comentó la presidenta de México.

Durante su participación, el gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri dijo que es tiempo de "unidad", ya que "es tiempo de tener solamente tres colores, el verde, el blanco y el rojo".

"(...) cuando estamos unidos nada derrota a las y los mexicanos; aquí se encuentra representantes del Estado mexicano, es una gran noticia y un motivo de un gran tenemos la obligación que tener la estatura para apoyar a la República, los invito hacer un lado nuestras creencias muy respetables nuestra habilita valiosa y nuestra nueva habilitación pongamos en las coincidencias de nuestra gente en el porvenir de nuestros hijos, presidenta, (...) estoy convencido que con su visión a México le irá mejor siempre dicho que sea la presidenta, le va a México, le va bien a Querétaro", dijo.

En tanto, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, felicitó a Sheinbaum Pardo por sus 100 días de la administración, y que hoy se reúnen con ella para cerrar filas para continuar con sus estrategias.

"(...) hoy nos reunimos cerrar filas en tema tan importantes como el apoyo a la comunidad indígena a los grupos originarios en temas del agua y de seguridad. (...) han reducido sus delitos de alto impacto por eso con Nuevo León, cuente con el norte y quiero a nombre de todos Nuevo León y 51 municipios pedir que cerremos filas que estemos más unidos que nunca, y que juntos tendrá un gran año presidenta, viva México y viva nuestra presidenta", comentó.

En tanto, el mandatario de Durango, Esteban Villegas Villareal, señaló que es un día histórico porque todo lo que está haciendo la Presidenta, por lo que está convencido de que cuando se trabaja unidos, la federación y municipios se pueden hacer más cosas y más rápido.

"Por eso sigamos así unidos porque México es más grande que cualquiera de nosotros, porque México es más grande que cualquier color porque México es más grande que cualquier tema de grupo o particular por eso en todo lo que la presidenta convocado lo hemos firmado a favor de México, porque estamos seguros que con su liderazgo y con su presencia y de la mano, los gobernadores gobernadoras, las alcaldesas y los alcaldes de la mano con la presidenta que es que no representa a nuestro país, vamos este 2025 a que nazca la gran de nuestro país", manifestó.

Agradezco: "Ya se plasmaron las bases, hoy vamos a rescatar la grandeza(...) cuente con nosotros presidenta para seguir defendiendo la soberanía de nuestro país, cuente con nosotros presidenta para los proyectos de agua para los proyectos de seguridad para trabajar juntos y de la mano con usted, en los temas de salud y la grandeza de este gran país que viva México".

Durante el evento estuvieron todos los gobernadores del país, incluidos los de oposición.