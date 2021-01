Gobernadores del PAN urgen aclarar informes falsos del apagón

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) urgió la aclaración y deslinde de responsabilidades, respecto del uso de un documento apócrifo para reportar las causas del apagón del 28 de diciembre pasado, que dejó sin servicio eléctrico a tres de cada diez usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).El grupo de los gobernadores panistas planteó: "Urgimos a que este asunto se aclare y se deslinden responsabilidades".Refirió que se dieron a conocer documentos de la coordinación de Protección Civil del estado de Tamaulipas, que dicha dependencia no emitió, con un reporte de una causa falsa del apagón.Vía redes sociales, los gobernadores de Acción Nacional afirmaron que "es necesario identificar a los responsables que elaboraron y difundieron estos documentos falsos para que sean sancionados conforme a derecho".--Piden renuncia de Manuel BartlettPor su parte, el presidente del PAN, Marko Cortés, y el diputado Juan Carlos Romero Hicks y el senador Mauricio Kuri González, exigieron la renuncia del director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, por considerar que su gestión es un fracaso."Seguimos esperando que se dé una investigación y explicación por el apagón de finales de año que dejó a más de 10 millones de mexicanos sin suministro de energía eléctrica. Esto no había ocurrido y no puede volver a ocurrir, ya que es un asunto de seguridad nacional", dijo Cortés Medoza.Lamentó que "en sólo dos años, México está retrocediendo en la transición energética", y ello fundamenta lo que "decimos, que Morena es la peor pandemia que ha sufrido México".En conferencia de prensa a distancia, el dirigente de Acción Nacional preguntó en varias ocasiones: "Qué le sabrá Manuel Bartlett al Presidente o qué le debe el Presidente a Manuel Bartlett? ¿Por qué tiene ahí a un ex priista tan impresentable al frente de la Comisión Federal de Electricidad? Es increíble que ahílo tenga".