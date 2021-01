Gobierno actuaría si es que hay dinero de México en el extranjero, asegura AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Aunque no hay evidencias de supuestas cuentas millonarias en bancos del exterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que investigue y proporcione un informe en caso de que sean reales.



López Obrador refirió que ha escuchado esa versión en otras ocasiones, pero no hay evidencias de que esto sea real.

"No cerramos ningún expediente que tenga que haber estos hechos, la posibilidad de que haya dinero en el extranjero de México, eso no prescribe, si se investiga, si es real, el gobierno actuaría para demandar la devolución de esa riqueza, pero no hay mayor información de eso", dijo.

Señaló que incluso se hace mención que habría recursos millonarios del Sindicato de Pemex.

El presidente López Obrador dijo que como ese es un planteamiento que le han hecho personas serias, instruyó a Arturo Herrera para que investigue.

"Le he pedido al secretario de Hacienda que se aplique haciendo esta indagatoria y hasta ahora no ha habido nada, que el secretario de Hacienda nos informe qué hay, y que un día esté aquí y explique sobre estas cuentas si son reales, si existen o no existen, porque no es solo una versión, la primera vez que lo estoy escuchado.

"He atendido personas que me han hecho ese planteamiento, gente seria, y muchos sobre eso de las cuentas del sindicato petrolero de la época anterior de Joaquín Hernández Galicia y otras cuentas de otros personajes, vamos a pedir al secretario de Hacienda que informe", expresó.