Gobierno alista compra de vacunas para menores de 15 años

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó a las gobernadoras, gobernadores y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México que su administración alista la compra de vacunas contra Covid-19 para menores de 15 años.

Así lo dio a conocer Mauricio Kuri (PAN), de Querétaro, al término de un encuentro en Palacio Nacional con el Jefe del Ejecutivo y 28 de los 32 mandatarios estatales.

En entrevista, se le preguntó si se le planteó al Presidente la necesidad de vacunar a los menores de 15 años.

"Me dicen que es una vacuna diferente y que no se tiene en este momento", respondió Kuri González.

¿Pero está en puerta?, se le insistió, a lo que señaló: "Me comentó el señor Presidente que está en puerta y están pidiendo las vacunas que están pendientes para los niños".

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro (PAN), agregó que lo que se pretende es que sea la vacuna Pfizer BioNTech, el único biológico que está autorizado para niños de cinco a 17 años.

Explicó que López Obrador destacó el trabajo del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para la compra de vacunas, y ahora se busca que el biológico, ya pagado y pendiente por llegar al país, sea para uso exclusivo de los menores.

En el encuentro, el Jefe del Ejecutivo urgió a las y los ejecutivos estatales a implementar una jornada masiva de vacunación contra Covid-19 durante todo el mes de abril, para aplicar 3.5 millones de vacunas en la población de 14 años hacia adelante.

Kuri indicó que "nos piden que no nos confiemos, que puede venir un rebrote fuerte, por lo que es importante tener la tercera vacuna".

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los gobernantes a sumarse al proyecto de federalización de la salud por medio del programa IMSS-Bienestar, que da atención médica a quienes no son derechohabientes.

Alejandro Murat (PRI), mandatario de Oaxaca, aseguró que para que no haya salud de primera y de segunda esa entidad está lista para dar ese paso, pero "lo tenemos que consensuar con los líderes sindicales del sector Salud".

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo (Morena), resaltó que al menos 10 estados se adherirán a este sistema federal, que ya inició de manera estelar en Nayarit.