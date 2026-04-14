Gobierno anuncia recorte en los gastos

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se realizarán recortes a diversos gastos del gobierno federal para mantener el subsidio a la gasolina y diésel, que es de aproximadamente 5 mil millones de pesos a la semana.

En conferencia de prensa, a la Mandataria federal se le preguntó cuál será el periodo en que tendrá vigencia dicho subsidio para que la gasolina y el diésel no suban más de 24 y 28 pesos, respectivamente, por litro.

Sheinbaum Pardo dijo que se mantendrá esa política sin dar una fecha de término y afirmó que los recursos serán tomados de presupuestos aprobados por el Congreso de la Unión para otros propósitos, sin especificar alguna dependencia federal o programa específico.

"(El subsidio a gasolinas) lo tenemos que mantener, y eso significa más austeridad. Estamos cerrando todavía muchos gastos, que decía somos más que franciscanos acá, porque se tienen que reducir los gastos, estamos revisando todos los gastos".

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Sin embargo, dijo que no contempla realizar recortes al presupuesto destinado a las becas escolares o a los programas sociales que entrega el gobierno federal, superior a un billón de pesos para este año.

"Tenemos que garantizar los programas de Bienestar, el apoyo de educación, el apoyo a salud, los programas de vivienda y la inversión. Cada semana estamos revisando los ingresos, los egresos y las proyecciones hacia el cierre de 2026".

Explicó que aproximadamente la mitad del subsidio a gasolinas proviene de un impuesto que paga Pemex por la venta del hidrocarburo.

"Son alrededor de 5 mil millones de pesos. Se compensan con lo que todavía exporta Pemex, que obviamente como está más alto el precio del petróleo ingresa más por esa parte de la exportación y Pemex paga un impuesto al erario, que corresponde a 30% de la producción por el precio. Entonces, al aumentar el precio también hay un incremento en lo que se llama el derecho para el bienestar que paga Pemex. Si uno compensa todo, son alrededor de 2 mil 500 millones de pesos semanales", detalló.

El pasado 20 de marzo, el gobierno federal reactivó el subsidio a gasolinas, después de más de un año sin aplicar dicha política. La Presidenta afirmó que sin el subsidio el precio de las gasolinas rebasaría los 30 pesos.