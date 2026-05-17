"Gobierno con y para el pueblo"

Kanasín, Yuc.- "Ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la transformación del pueblo de México", aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a las acusaciones de EU contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de tener nexos con el narcotráfico, y la entrega de Gerardo Mérida y Enrique Díaz, hombres clave de Rocha Moya, que se desempeñaban como secretarios de Seguridad Pública y Finanzas de Sinaloa.

En la inauguración de la Unidad Académica de Kanasín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la Mandataria sentenció que "ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación a México".

"Yo gobierno con el pueblo, la fuerza me la da el pueblo, y por eso jamás voy a traicionar al pueblo de México, jamás, y jamás voy a traicionar al pueblo de Yucatán", declaró.

Agregó: "Nadie le va a arrebatar la transformación al pueblo de México, le pertenece al pueblo".

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A través de sus redes sociales, la Mandataria reafirmó su mensaje y agregó que en nuestro país las élites no toman las decisiones.

En su gira de este sábado, claudia Sheinbaum Pardo inauguró la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Kanasín, y el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 305 Mérida.

También hizo la entrega al ISSSTE del Antiguo Hospital Navales en Progreso, Yucatán.

Durante la inauguración de la universidad, el gobernador Joaquín Mena agradeció a la Presidenta el plantel educativo, con una inversión de 90 millones de pesos, más el equipamiento, para llegar a 103 millones de pesos y beneficiar a mil 300 estudiantes.

El gobernador propuso a Sheinbaum Pardo el Plan de Renacimiento para Mérida, que incluye temas como agua potable, nuevas zonas de captación, reparación de la red de distribución, construcción de nuevas plantas de tratamiento, mejoras viales y "más equipamiento en el tema de seguridad ante el crecimiento acelerado de la zona metropolitana".