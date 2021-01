Gobierno de AMLO, al estilo "la Chimoltrufia": Marko Cortés

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, exigió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que diga exactamente a qué se refieren sus señalamientos respecto a que la DEA inventó elementos de prueba en contra del general Salvador Cienfuegos, "porque se está poniendo en juego la credibilidad de una gran institución y tiene que ser aclarado".

Después de entregar a Fernando Larrazabal Bretón la constancia de mayoría que lo acredita como candidato del PAN a la gubernatura de Nuevo León, Cortés dijo que parece que "en este gobierno ya no saben cómo salir de un asunto en el que primero dijeron una cosa y luego otra y lo único que no hay es claridad".

El líder panista señaló que Estados Unidos y México tienen que mantener una relación binacional sana, de colaboración y nuestro país "está iniciando con el pie izquierdo la relación con el nuevo presidente de los Estados Unidos (Joe Biden)", lo cual "no es bueno para los mexicanos".

Marko Cortés expresó que realmente es algo muy preocupante lo ocurrido en el caso del general Cienfuegos.

"Primero, porque este gobierno conforme dice una cosa, dice otras, un gobierno al estilo la 'chimoltrufia'. Dijeron que vendría el general y que iba a iniciarse un proceso de investigación, proceso que nunca ocurrió", refirió.

Dijo desconocer si hay o no hay elementos y "lo que es real, es que fue detenido en Estados Unidos por la DEA, por supuestos elementos que aquí en México simplemente se descartaron".

Agregó que "el gobierno mexicano ahora señala a la DEA que falsificó elementos en contra del general, y por tratarse de un tema de nuestro principal socio comercial, Acción Nacional le pide al gobierno de México que acredite la denuncia contra la DEA porque debe existir una colaboración para combatir la delincuencia organizada".

Aseveró: "este gobierno ha dejado de combatir la delincuencia organizada y por eso se expande en todo el territorio nacional, se acabaron los decomisos, se acabó la detención de líderes del narcotráfico y estos se están expandiendo, silenciosa y violentamente".

Durante el acto, el líder panista llamó a los ciudadanos de Nuevo León a que cuiden al estado (en las elecciones) porque, afirmó, "nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido".

En ese sentido, dijo a Larrazabal: "quiero pedirte que tú representes esa alternativa para la gente de Nuevo León, que no puede ser un estado de cuarta, debe ser un estado de primera, no puede ser contagiado por el estilo destructor y regresivo morenista".

Apuntó que el estado, bajo un gobierno del PAN, tiene que estar a la altura de su gente, "ser un orgullo nacional que genere confianza, inversión, empleos, con visión de modernidad. No puede ser gobernado por un estilo retrograda y destructivo que hoy vemos está provocando muchos problemas en el país".

En su mensaje, Marko Cortes reconoció la presencia de Homero Niño, que contendió por la candidatura al gobierno estatal por el PAN y se portó "como un demócrata al aceptar el veredicto de la militancia", para marcar el contraste con el senador Víctor Fuentes que además de estar ausente, el viernes impugnó el proceso interno celebrado el 10 de enero, y denunció un supuesto acuerdo del PAN con el gobernador Jaime Rodríguez al incluir como candidatos del blanquiazul a varios allegados a "El Bronco".