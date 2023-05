Gobierno de AMLO perfila poner fin a emergencia sanitaria por Covid

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que estaba esperando que la Organización Mundial de la Salud (OMS) pusiera fin a la emergencia internacional por Covid-19 por lo que, adelantó, el lunes a las 18:00 horas, en Palacio Nacional se reunirá con el gabinete de salud para tomar una decisión.

En su mañanera de este viernes en Puebla, López Obrador señaló que esta decisión sobre la pandemia se dará el próximo martes en el informe del Pulso de Salud.

"Estábamos esperando esa declaración y el martes que vamos a informar sobre salud, se va a emitir un comunicado al respecto", dijo.

"¿Ese día se declarará el fin de la pandemia?", se le preguntó.

"No, ese día vamos a que los médicos expongan, antes nos vamos a reunir el lunes tenemos reunión a las 6:00 de la tarde con los integrantes del sector de salud y ya van a tomar una decisión y van a informar el martes sobre este asunto", dijo.

OMS pone fin a emergencia internacional por Covid-19 que dejó "al menos 20 millones" de muertos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) levantó hoy la emergencia internacional por la pandemia de Covid-19, que estaba declarada desde el 30 de enero de 2020, ante la notable reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global.

La decisión fue anunciada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, después de que este jueves se reuniera el comité de emergencia del organismo para analizar la actual situación de la pandemia, que en más de tres años ha afectado al menos a 765 millones de personas y ha causado la muerte de unos 20 millones.

"Con gran esperanza declaro que el Covid-19 ya no es una emergencia sanitaria de alcance internacional", afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, estimando que la pandemia dejó "al menos 20 millones" de muertos, casi tres veces más que el balance oficial de su organización.

Sin embargo, el jefe de la Organización Mundial de la Salud aclaró que "eso no significa que Covid-19 haya terminado como una amenaza para la salud mundial".