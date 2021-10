Gobierno de CDMX difunde primera foto de Sheinbaum con alcaldes

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles se llevó a cabo la primera reunión de cabildo de los alcaldes de la Ciudad de México con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en el Antiguo Palacio de Ayuntamiento.

En la primera foto difundida por el Gobierno de la Ciudad de México se muestra a los 16 alcaldes reunidos. Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, y Martí Batres, secretario de Gobierno de la CDMX, se encuentran cada uno a un costado de Sheinbaum Pardo al frente de la imagen.

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, informó que la reunión de Cabildo que se llevó a cabo con los 16 alcaldes de la capital, fue un encuentro terso, fraterno, institucional, ágil y receptivo por parte de todos, destacando que la Ciudad de México está unida. "Hay una Ciudad Unida, hay 16 alcaldías y la jefatura de gobierno y el conjunto del gobierno de la Ciudad van a trabajar para las 16 alcaldías (...) No hay confrontación, hoy no tuvimos, además, ninguna discusión propiamente en la que pudieran evidenciarse o señalarse diferencias, más bien, fue una reunión de convergencia de puntos de vista, muy institucional y por parte de la jefa de gobierno una conducción institucional de la reunión de cabildo", dijo.

Destacó que esta tarde se llevó a cabo la instalación formal, jurídica de cabildo, pero también se trataron dos puntos informativos, el tema de los gabinetes de seguridad ciudadana y por otra parte, la información del Sistema Único de Atención Ciudadana.

Comentó que la próxima reunión será dentro de dos meses; sin embargo, en ese lapso habrá un acercamiento, principalmente, a través la Secretaría de Gobierno para ubicar intereses, inquietudes de los alcaldes, envío de información y darle seguimiento a reuniones que se quedaron pendientes. Comentó que el presupuesto no se habló en esta reunión, pero seguramente será un tema que se esté platicando.

Por su parte, los nueve integrantes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX) comentaron que fue un encuentro respetuoso e institucional "La jefa de gobierno, el secretario nos expresó que teníamos la libertad de tener la comunicación directa con todos las secretarias y secretarios que componen el gabinete para hacer más ágil las políticas transversales que nos van a permitir atender a todos los ciudadanos", dijo el representante de esta asociación, Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán.

Aseguró que la Ciudad va a caminar y destacó que la UNACDMX está abierta al diálogo, siempre anteponiendo agenda ciudadana, pues expuso que no es posible estar divididos, ya que eso no los llevará a nada. "No es posible que estemos divididos, porque esto no nos va a llevar a nada, nosotros en un año queremos dar un resultado claro, no queremos decir que nos heredaron problemas, eso no esperan los ciudadanos, ellos esperan que les resolvamos los problemas de rescate de espacios públicos, servicios urbanos, por eso tenemos que caminar con ese orden de gobierno, haciendo política transversal", comentó.

Destacó que tendrán un diálogo abierto con los demás alcaldes, principalmente con los que tienen fronteras, pues aseguró que esta plática servirá para atender los problemas. "Aquí no debe haber división, cuando juega la selección nacional, todos nos ponemos la camisa de la selección y aquí en la Ciudad debemos caminar en conjunto para sacar los problemas de la Ciudad", expuso. En tanto, en representación de los alcaldes de Morena, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, hizo un llamado a dejar las diferencias partidistas y que la dinámica diaria del trabajo en las alcaldías unan a la capital. "Ya vamos a ir viendo que aquellos discursos divisionistas y polarizantes deben quedar atrás, ya con el gobierno se tiene que atender la problemática día a día y en esto hay muchas cosas que nos unen a los alcaldes y estamos abiertos totalmente a hacer cualquier relación que ayude a los ciudadanos", comentó.

Señaló que cuando se gobierna se tiene que responder a los ciudadanos y no a los partidos y convocó a todos los alcaldes a que se asuma una política pública unitaria en la capital. "La Ciudad de México es la gran Ciudad, está dividida por alcaldías, distribuidas por alcaldías, nosotros consideramos que tenemos que hacer un buen gobierno, dar resultado a los ciudadanos y coordinarnos con el gobierno de la Ciudad, no utilizar nuestros cargos y nuestros puestos para dividir la Ciudad, eso ya pasó, fue en la campaña", dijo.