Gobierno de EPN pagó 32 mdp por "Pegasus": Santiago Nieto

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de la Inteligencia Financiera (UIF), informó este miércoles que el gobierno Enrique Peña Nieto destinó 32 millones de dólares para adquirir el programa de espionaje "Pegasus", desarrollado por la empresa israelí NSO Group.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Nieto Castillo indicó que este software fue comprado al grupo Tech Bull en 2014 por Tomás Zerón de Lucio, entonces director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

"El grupo Tech Bull SA de CV, es una empresa con características de fachada constituida por Balam Seguridad Privada SA de CV. cabe señalar que grupo Tech Bull, contrató durante el año 2014, con la Procuraduría General de la República, particularmente con el licenciado Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, el malware 'Pegasus' para efecto de espionaje telefónico.

"Este contrato, es un contrato de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NSO Group al que terminó transfiriéndose los recursos", señaló.

El titular de la UIF indicó que "Pegasus" no es el primer caso que se tiene reportado en México de adquisición de programas de espionaje.

"El primer caso se remonta a la administración de Felipe Calderón y tiene que ver con la contratación que Genaro García Luna hizo de las empresas de los señores Weinberg para poder contratar el software de Nice Track, que cabe señalar que toda esta información la tienen, tanto las autoridades norteamericanas como las autoridades de la Fiscalía General de la República para los procedimientos correspondientes.

"Las contrataciones con las series de empresas vinculadas con grupo Tech Bull y con Balam Seguridad Privada se remontan en México al año 2012, también durante la administración del señor Felipe Calderón", detalló.

Descarta que aspire a candidatura presidencial

Bajo el refrán "zapatero a tus zapatos", Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), descartó este miércoles que aspire a una candidatura presidencial para las elecciones de 2024.

En conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF informó que no presentará una denuncia por el espionaje que se realizó sobre él en sexenios pasados.

"Respecto a los temas de espionaje, todos los hechos, el Presidente me comentó de las primeras veces que hablamos que la venganza no debía ser el objeto de vida de una persona, Sino más bien la justicia, no, no presentaré ninguna denuncia", señaló.

Sobre la posibilidad de aspirar a la candidatura presidencial en 2024, respondió: "zapatero a tus zapatos".

Y agregó: "mis temas son procuración e impartición de justicia".