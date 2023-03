Gobierno de EU pide "respeto a su soberanía" tras dichos de AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- El gobierno de Estados Unidos pidió al de México "respeto a su soberanía", luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador insinuara que podría llamar a los mexicanos en suelo estadounidense que no voten por los republicanos, en respuesta a la intención de miembros de ese partido de que los cárteles mexicanos de la droga sean designados terroristas y el ejército estadounidense pueda intervenir en su contra.

Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, participó hoy en una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que versaba sobre Brasil. Sin embargo, uno de los senadores, el republicano Bill Hagerty, dijo que quería ocupar su tiempo para hablar de otro tema prioritario para Estados Unidos: México y recientes declaraciones de López Obrador.

Arrancó con los dichos del mexicano sobre pedir a sus connacionales que viven en Estados Unidos no votar por los republicanos en futuras elecciones. "¿El Departamento de Estado se opone a la interferencia extranjera en las elecciones de Estados Unidos?", preguntó, a lo que Nichols respondió con un escueto. "Sí, senador".

Pero Hagerty preguntó específicamente si el Departamento de Estado "condena la amenaza de AMLO de interferir en elecciones estadounidenses futuras".

Nichols dijo que "así como respetamos la soberanía de México, pedimos que el presidente López Obrador respete la soberanía estadounidense".

Fue la misma audiencia en la que Nichols contradijo a López Obrador, quien aseguró que en México "no se produce fentanilo". A pregunta del mismo Hagerty, el funcionario dijo que "el fentanilo se produce en México" y luego abundó, indicando que "México recibe precursores químicos de todo el mundo. Estos precursores son utilizados para producir fentanilo".

"¿En México?", interrogó el republicano. "En México", fue la respuesta.

Sobre los estadounidenses secuestrados en Matamoros, dos de los cuales fueron asesinados a manos del Cártel del Golfo, y la violencia en general en México, Nichols dijo que "la seguridad de los estadounidenses es la principal prioridad del gobierno de Estados Unidos" y, en ese sentido, insistió en que la administración de Joe Biden quiere cooperar con México "para combatir a esos cárteles".

No obstante, Nichols rechazó, como dijo Hagerty, que sólo López Obrador sea quien deba "estar haciendo más" contra los narcotraficantes. "Todos deberíamos estar haciendo más", respondió el subsecretario, quien calificó de "vital que redoblemos esfuerzos en el marco del Entendimiento Bicentenario para cooperar para atacar a los cárteles, echar abajo sus redes, el tráfico de drogas, de personas".