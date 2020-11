Gobierno de la CDMX hará pruebas de Covid en estaciones del Metro

El Gobierno de la Ciudad de México instalará a partir de este miércoles, 26 macro quioscos, de los cuales 12 se ubicarán en estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro y puntos de mayor afluencia, y 14 en explanadas de alcaldías como parte del programa territorial para la detección y aislamiento de casos positivos Covid-19.

En un comunicado de prensa, detalló que el objetivo es avanzar "rápidamente" en la identificación de positivos y su aislamiento, aumentar la atención a la población a través de orientación médica, aplicación de pruebas gratuitas de coronavirus, seguimiento a las personas con la enfermedad, así como la supervisión de las medidas sanitarias en comercios y transporte público.

En ese sentido, explicó que se incrementará el número de pruebas diarias disponibles para pasar de 5 mil diarias ambulatorias a 10 mil diarias (70 por ciento antígenos, o prueba rápida, y 30 por ciento PCR).

A continuación, se detalla la ubicación de los Macro Quioscos que ofrecerán atención a la población en general, que también pueden consultarse en el sitio: https://covid19.cdmx.gob.mx

Algunos de los más relevantes se ubicaran en: Explanadas de Metro Mixcoac, del Estadio Azteca, del Metro Tacuba, del Metro Pino Suárez, del Metro Etiopia, así como en las explanadas de las 16 alcaldías.

Asimismo, se informa que continúa la atención en las 158 colonias de Atención Prioritaria, que registran un total de mil 475 casos activos, los cuales representan el 33 por ciento del total de casos positivos que hay en la Ciudad de México y el 58 por ciento, tomando en cuenta los casos de sus colonias colindantes.

Por otro lado, se da a conocer que a partir de esta semana se incorporan 20 colonias en sustitución de otras 20 que lograron disminuir el número de casos activos.

Las nuevas colonias que se suman al programa esta semana son las siguientes:

1. Jalalpa – Álvaro Obregón

2. Jardines del Pedregal - Álvaro Obregón

3. Portales III-Benito Juárez

4. Independencia - Benito Juárez

5. Sta. Cruz Atoyac - Benito Juárez

6. Nativitas - Benito Juárez

7. San Pedro de Los Pinos - Benito Juárez

8. Narvarte V - Benito Juárez

9. Guerrero III- Cuauhtémoc

10. San Simón Tolnahuac - Cuauhtémoc

11. Centro IV - Cuauhtémoc

12. Ex Hipódromo de Peralvillo - Cuauhtémoc

13. Obrera I - Cuauhtémoc

14. Santa María la Ribera I - Cuauhtémoc

15. Tránsito - Cuauhtémoc

16. Doctores II - Cuauhtémoc

17. Nonoalco Tlatelolco (U HAB) II - Cuauhtémoc

18. Nonoalco Tlatelolco (U Hab) I - Cuauhtémoc

19. Roma Sur I - Cuauhtémoc

20. Buenavista II – Cuauhtémoc



Por otra parte, las colonias dejarán de pertenecer al programa son las siguientes:

1. Ex Hacienda Coapa - Coyoacán

2. Prado Churubusco – Coyoacán

3. San Miguel (BARR) – Iztapalapa

4. Santa Martha Acatitla (PBLO) - Iztapalapa

5. La Joya - Gustavo A. Madero

6. Progreso Nacional II - Gustavo A. Madero

7. CTM Atzacoalco (U Hab) - Gustavo A. Madero

8. Loma de la Palma - Gustavo A. Madero

9. Nueva Atzacoalco III - Gustavo A. Madero

10. San Juan de Aragón 1a sección (U HAB) II - Gustavo A. Madero

11. San Bernabé Ocotepec (PBLO) - La Magdalena Contreras

12. Daniel Garza - Miguel Hidalgo

13. Santa Cecilia - Tláhuac

14. Agrícola Metropolitana - Tláhuac

15. Quiahuatla - Tláhuac

16. San Andrés Mixquic (PBLO) - Tláhuac

17. San José - Tláhuac

18. La Conchita I - Tláhuac

19. Santiago Zapotitlán (PBLO) – Tláhuac

20. Xaltocán (BARR) - Xochimilco

"Se le recuerda a la población en general que la Ciudad de México está en Semáforo Naranja con Alerta, por lo que no se debe bajar la guardia y se deben aplicar las siguientes medidas: uso riguroso de cubrebocas; lavado frecuente de manos; uso de gel antibacterial al 70 por ciento de alcohol; y mantener sana distancia".

Cabe mencionar que a través del programa de Atención Prioritaria a Colonias, Pueblos y Barrios, se han realizado hasta el momento 161 mil 58 Covid-19 en quioscos; 364 mil 17 visitas médicas a domicilio; y se ha brindado orientación a 558 mil 355 personas.