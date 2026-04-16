Gobierno de Tamaulipas, en la mira de EU

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas otorgó, mediante adjudicación directa, dos contratos que suman más de 1 millón 200 mil pesos a la empresa Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de C.V. (CAMSA), sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a sus presuntos vínculos con el Cártel del Noreste (CDN).

El pasado 14 de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro sancionó a tres personas y tres entidades involucradas en una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el CDN, designado por EU como una organización terrorista.

Entre las entidades sancionadas, se encuentra Comercializadora y Arrendadora de México S.A. de C.V. que, de acuerdo con el Registro Público de Comercio, es propiedad del empresario José Benjamín Chow del Campo.

Registros en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) consultados indican que la compañía obtuvo dos contratos con la FGJE de Tamaulipas en noviembre de 2025.

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Pantalla y módulos led, ¿de qué tratan los contratos?

El contrato más alto, con un valor de 882 mil 549 pesos, consiste en la adquisición de módulos LED, para ser instalados en la pared del edificio B de las oficinas centrales de la Fiscalía General, ubicadas en Ciudad Victoria. El segundo contrato detalla la compra de una pantalla "LED pitch" por un valor de 330 mil 020 pesos destinada a colocarse en la planta alta del edificio B de las mismas oficinas.

Según el acta constitutiva de la empresa sancionada por la OFAC, CAMSA nació en 1997, en Tamaulipas, aunque originalmente la empresa fue fundada por José Chow Pangtay, María Antonieta del Campo de Chow y dos socios más, registros mercantiles indican que en 2018 se transmitieron 285 de 300 acciones a José Benjamín Chow del Campo, convirtiéndose así en el accionista mayoritario de la compañía.

La OFAC señaló (CAMSA) por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material, tecnológico, bienes o servicios al Cártel, a través de Casino Centenario y Casino Diamante, los cuales eran operados por la empresa.

Los casinos operados por CAMSA son señalados por las autoridades estadounidenses por funcionar como puntos de lavado de dinero, tortura y depósito de drogas como fentanilo y cocaína para el Cártel del Noreste.