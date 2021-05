Gobierno debe detener violencia y garantizar seguridad: Coparmex

Ante el incremento de los hechos de violencia contra candidatos a puestos de elección, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hicieron un llamado a los gobiernos federal, estatal y municipal para que garanticen la seguridad y frenen la violencia.

Las diferencias deben dirimirse en un ambiente de libertad, con apego a la ley y brindar seguridad a las personas para que acudan a las urnas en paz y tranquilidad el próximo 6 de junio.

"Creemos firmemente en el estado de Derecho y aspiramos a vivir en un México donde las diferencias políticas se dirimen en un ambiente de libertad, con apego a la ley, y mediante los mecanismos democráticos que todos hemos aceptado como es el voto en las urnas; un país donde los actos violentos y del crimen organizado se castigan", expuso.

Por ello, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, afirmó: "Hacemos un respetuoso y enérgico llamado a los Poderes de la Unión, y a los Gobiernos federal, estatales y municipales para que cumplan con sus obligaciones, brinden seguridad a los aspirantes a un cargo de elección popular, investiguen los hechos de violencia y castiguen a los culpables".

Los mexicanos merecen tener un país en paz, por lo que no se puede dejar que siga la violencia política porque ello pone en riesgo la libertad de las elecciones y afecta la vida cotidiana.

AMLO hace un llamado a la no violencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado para que no haya violencia y se respete la vida de los aspirantes a un cargo de elección popular.

Sin embargo, consideró que previo a los comicios del próximo 6 de junio hay "muchos intereses" y algunos medios de comunicación, no todos, "enrarecen" el ambiente y la nota roja adquiere un papel relevante.

"Ahora que hay una elección, se complica porque se trata de una contienda política, hay intereses, y los medios de información, no todos, con el afán de enrarecer el ambiente, antes le llamaban sensacionalismo, ahora es amarillismo, entonces, la nota roja adquiere un papel relevante en los medios".

El presidente López Obrador lamentó el ataque que sufrió José Alberto Alonso, candidato de Fuerza por México a la alcaldía de Acapulco, Guerrero.

"Es muy lamentable que se amenace y que se agreda, que un candidato, que una familia pierda la vida, eso es muy triste, bajo cualquier circunstancia, sean políticos, periodistas, ciudadanos, obreros, campesinos, cualquiera que pierda la vida, es una tristeza para todos...".

"Nosotros tenemos desde el gobierno hacer el llamado para que no haya violencia, que se respete la vida, que no hay nada más importante que la vida, es el principal de los derechos humanos, lo material, pasa a segundo y tercer plano".

El presidente López Obrador recordó que hay un plan de protección a los candidatos donde participan autoridades federales y estatales, y seguirá el apoyo y envió el mensaje a quienes cometen fechorías de que en su gobierno ya no hay impunidad.

EL UNIVERSAL dio a conocer que especialistas advierten que la inacción del gobierno para blindar el proceso electoral de la violencia ha hecho que los grupos del crimen organizado intervengan en las elecciones para imponer a sus candidatos.