Gobierno deja actuar a especuladores que provocan alza en precios: PAN

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene los instrumentos para frenar la carestía de los productos básicos, si no lo ha hecho es porque ha dejado la plaza en manos de los especuladores y cada vez más se aleja de las causas que verdaderamente afectan a las familias mexicanas, aseveró el vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marcos Aguilar.

Razón por la que pidió al Gobierno Federal para que reoriente su política económica actual y utilice los impuestos, el dinero de los mexicanos, en apoyo directo a los productores del campo.

"En este problema, el gobierno tiene la solución y es mediante la reasignación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en los programas de fomento a los productores del campo sin fines electoreros y de paso acabar con los especuladores", precisó.

"Nuestra convicción es que el aumento en los precios de los productos de la canasta básica no puede seguir. Este es el reclamo plenamente justificado de millones de familias mexicanas y en el PAN los apoyamos", agregó.

Argumentó que el hecho de que el gobierno de la 4T ignore el crecimiento de los precios de los productos básicos y deje actuar "a sus anchas" a los especuladores, lleva a concluir que a este gobierno no le interesan los problemas cotidianos de las familias mexicanas.

Mencionó como ejemplo el alza de precios en el kilo de jitomate que llegó hasta casi 52 pesos el kilo, el limón aumentó más allá de los 70 pesos por kilo, el precio de la tortilla, que se encuentra por encima de los 18 pesos.

El vocero del CEN del PAN aseguró que el aumento de los precios de los productos de primera necesidad se resiente en los tianguis, los supermercados y en las tiendas de la esquina, ahí es donde se percibe la desesperación de millones de familias mexicanas porque el dinero que ganan ya no les alcanza.