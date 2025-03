Gobierno esperará al 2 de abril para decidir aranceles a EU: Sheinbaum

Ante la entrada hoy de aranceles de Estados Unidos para el acero y aluminio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en esperar al 2 de abril para saber si su gobierno pone o no aranceles recíprocos.

En su conferencia mañanera de este miércoles 12 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó que el diálogo con el gobierno del presidente Donald Trump está abierto, de manera muy respetuosa.

Comentó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, le reportó que seguirán las conversaciones, tras haberse reunido con Howard Lutnick, secretario de Comercio estadounidense.

"Lo que vamos a hacer, aparte de reunirnos con los fabricantes de acero y aluminio en nuestro país, es esperarnos al 2 de abril. Recuerden que el 2 de abril, aparte de que es el tiempo que acordamos en la llamada telefónica (con Donald Trump), es el día que el gobierno de Estados Unidos ha dicho que habría un esquema de aranceles recíprocos para todos los países del mundo.

"Entonces, de aquí al 2 de abril va a estar trabajando también el secretario Marcelo y Edgar Amador (secretario de Hacienda) con el secretario del Tesoro para trabajar en cómo viene lo del 2 de abril, que esperamos que dado que tenemos un tratado comercial y que no hay aranceles de México a Estados Unidos, que no haya aranceles recíprocos", dijo.

"¿Confía que después del 2 de abril estos aranceles al acero y aluminio se levanten?", se le preguntó.

"Pues no sabemos, eso es parte del proceso que se va a seguir de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a esperar cómo viene el 2 de abril para ver si nosotros tenemos que tomar también algunas acciones que sean en el mismo marco de reciprocidad, igual que lo está haciendo el gobierno de los Estados Unidos", respondió al señalar que sí tiene un plan.

Afirmó que hay muy buena relación con los productores nacionales de acero y aluminio.