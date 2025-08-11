Gobierno federal cuestionado por reforma electoral y comisión

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El senador del PAN, Marko Cortés Mendoza, cuestionó la consulta para la reforma electoral promovida por el gobierno federal, que calificó como una "simulación" destinada a imponer una única visión política.

En redes sociales, señaló que la comisión encargada de este proceso está integrada por "puros cuates" que obedecen directamente las líneas de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que deja de lado la pluralidad, el debate y la democracia.

"¿Dónde quedó la pluralidad, el debate y la democracia?", preguntó Cortés Mendoza, quien alertó sobre la ausencia de voces diversas dentro del proceso, lo que podría limitar la legitimidad y representatividad de cualquier reforma resultante.

El expresidente de Acción Nacional se refirió al Decreto por el que se crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el artículo tercero del decreto se establece que esta Comisión dependerá directamente de la presidenta de la República y estará integrada por:

-Una persona servidora pública designada directamente por la Presidenta de la República, quien asumirá la Presidencia Ejecutiva de la Comisión, en este caso Pablo Gómez Álvarez, y los titulares de la Secretaría de Gobernación, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Oficina de la Presidencia de la República, la Coordinación de Asesores del Presidente de la Oficina de la Presidencia y la Coordinación General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia.

El decreto especifica además que los titulares de estas áreas podrán designar suplentes permanentes para cubrir ausencias, con un nivel mínimo de director general o equivalente.

En caso de ausencia del titular del Ejecutivo Federal, la Presidencia Ejecutiva recaerá en la persona designada para ello.

Aunque la Comisión podrá invitar a representantes de dependencias, entidades públicas o privadas, organismos autónomos, academia y sociedad civil, éstos sólo podrán participar con derecho a voz, pero sin voto.

La estructura y la composición de esta comisión, según Marko Cortés, reflejan un claro control gubernamental que no fomenta la pluralidad ni el debate abierto sobre la reforma electoral, lo que pone en duda la transparencia y legitimidad del proceso.