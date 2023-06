"Gobierno federal desprecia la educación", asegura especialista

A-AA+

El gobierno federal claramente está peleado con la educación y la desprecia, peor aún, no cree en la evidencia para mejorar el aprendizaje, dice el coordinador de Anticorrupción y Educación de la organización civil México Evalúa e investigador en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Marco Fernández, al referirse a la disminución de la enseñanza de las matemáticas en los nuevos libros de texto gratuitos para educación básica.

"Usa la retórica para esconder su negligencia, que se va a exhibir en libros de texto improvisados, con serias deficiencias pedagógicas y de contenido. Definitivamente, esos libros no resolverán un problema que la pandemia profundizó: la afectación de los aprendizajes en la comprensión de lectura, en matemáticas y ciencias", dice.

Fernández asegura que las consecuencias de una pobre enseñanza de matemáticas, "serán muy graves para su futuro, porque el país, previo a la pandemia, enfrentaba ya una crisis educativa por la deficiencias de los aprendizajes, y la Secretaría de Educación Pública no ha implementado ninguna estrategia para recuperar la pérdida de aprendizajes.

"Y ahora busca cercenar la educación de niñas y niños en un mundo, donde el pensamiento matemático, la capacidad analítica y el procesamiento de datos, son una necesidad fundamental para transitar de manera exitosa al mundo laboral. Lo que pretende hacer la SEP es quitarle las bases a nuestras niñas y niños y mutilar su formación, lo que los afectará el resto de sus vidas", expone.

Para el especialista, el reducir la enseñanza de la aritmética en los planteles, provocará que se profundice aún más las diferencias que existen entre el tipo de escuelas a las que acuden niñas y niños.

"Las escuelas privadas lo que harán es suplir las carencias de los nuevos libros de texto con materiales propios que utilizan en sus enseñanzas. Pero qué haremos con el resto de niñas y niños que acuden a planteles públicos, donde los maestros ven en los libros de texto la herramienta fundamental para la planeación de sus clases. Y si a esa herramienta le están cercenando una parte importante de conocimiento. matemático, dónde se supone que lo adquirirá el estudiante", refiere.

Doctor, ¿cuál considera que es el motivo por el que se reducirá la enseñanza de las matemáticas?

"Es evidente que esto es una combinación de ignorancia, prejuicio ideológico y de profundo desprecio a la educación como vehículo esencial para la movilidad social y el desarrollo de un país".