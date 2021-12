Gobierno Federal emite de 20 a 25 regulaciones semanales: Coparmex

A pesar de que el compromiso del gobierno federal fue desaparecer dos o tres regulaciones por cada nueva, el líder patronal comentó que en realidad hay más regulaciones.

Por lo que la regulación se convierte en una de las piedras en el camino que encuentra el sector privado para invertir en México.

"Necesitamos que la Secretaría de Economía nos ayude a reducir la tramitología", porque no es que los empresarios no quieran atender requerimientos sino que surgen normativas o regulaciones a cada momento. O también hay cambios constantes como el de algunas leyes que se tienen que atender a 90 días, luego el gobierno baja a cinco días y nuevamente los sube a 90 días.

Por ello dijo que los empresarios deben estar atentos al portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en donde se suben a diario nuevas regulaciones y añadió que por ello la Coparmex emite una alerta regulatoria ante el aumento de regulación.

El problema es que se convierten las regulaciones en obstáculos para invertir, lo que se suma a la incertidumbre que tienen las empresas por los constantes cambios en las reglas de inversión.

"Hay proyectos detenidos porque se cambian las reglas a medio camino y no hay respeto al Estado de derecho, y lo que observamos es que donde hay respeto al Estado de derecho avanza mejor la inversión", explicó.