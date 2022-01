Gobierno federal es respetuoso de la libertad de expresión: Segob

Luego que el PT en la Cámara de Diputados presentara un punto de acuerdo para investigar a los medios que sean exhibidos en las conferencias mañaneras, Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob), aseguró que, aunque no comparta la opiniones de algunos medios de información, el gobierno federal es respetuoso de la libertad de expresión.

En conferencia de prensa matutina, el secretario afirmó que la instrucción del presidente López Obrador es respetar la expresión de las ideas y el trabajo de los medios de comunicación.

"Nosotros reiteramos que el gobierno federal, es la instrucción del presidente, somos respetuoso de la liberad de expresión de las ideas, del trabajo de los profesionales de los medios de comunicación. No compartimos en algunos o en muchos casos, las opiniones, somos respetuoso del derecho de cada quien a ejercer su profesión y en este caso, el periodismo".

En Palacio Nacional, el titular de Gobernación afirmó que el gobierno federal también es respetuoso del derecho de los legisladores de cualquier partido a presentar iniciativas de ley.

"Es parte de su obligación constitucional, seguramente, pues analizarán la Permanente o las comisiones o posteriormente en el pleno pues discutirán y debatirán la iniciativa", agregó.

La semana pasada, la bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados presentará un punto de acuerdo para exhortar a Ana Elizabeth García Vilchis, directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia, a investigar a diversos periódicos que han difundido noticias que han sido descalificadas en las conferencias mañaneras.

La diputada del PT, Ana Laura Bernal Camarena, impulsa un punto de acuerdo el cual fue publicado ayer en la Gaceta Parlamentaria para buscar que desde la Presidencia de la República se investigue a periódicos por una nota difundida por diversos diarios el pasado 28 de noviembre con respecto al "código de vestimenta y convivencia en la oficina".

De acuerdo con la información, se comunica la prohibición a los trabajadores de que no podían tener tatuajes a la vista y peor aún, faltar al respeto a la figura presidencial en redes sociales.

"La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a Ana Elizabeth García Vilchis, directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia, a investigar al periódico Reforma y demás medios de comunicación que difundieron la noticia falsa sobre "el código de vestimenta y convivencia en la oficina", para aclarar los hechos y prevalezca la verdad histórica", dice el texto.