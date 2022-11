Gobierno ha gastado más de $2 billones en educación sin resultados, asegura PRD

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- Durante este sexenio que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador se han destinado a la educación pública dos billones 19 mil 978 millones de pesos sin que existan resultados tangibles en el sistema educativo nacional, aseguró la diputada perredista Olga Luz Espinoza Morales.

"Desde el sol azteca, consideramos que la educación nacional en los tiempos de la 4T tiene una máxima: 90% de lealtad y 10% de capacidad. Con este estándar, las niñas, niños y adolescentes están en alto riesgo de retraso en sus vidas", dijo.

Al fijar el posicionamiento de la bancada del PRD en la comparecencia de la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya, la legisladora expuso que la actual administración ha eliminado 16 programas vitales para el sistema educativo, entre ellos el Programa de Escuelas de Tiempo Completo.

"La educación dejó de ser prioritaria presupuestalmente, ya que con la política de austeridad el gobierno federal desapareció 16 programas, entre ellos el de las escuelas de tiempo completo, Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, Carrera Docente en Upes, Formación y Certificación para el Trabajo y el Programa Nacional de Convivencia Nacional", señaló la diputada.

En este sentido, externó que el actual gobierno basa la educación básica y media superior en un programa electoral a través de las Becas Benito Juárez, "que no tienen una evaluación directa de cómo impacta para disminuir el abandono escolar o cómo evitar el rezago escolar y que actualmente se mide en tres ciclos escolares".

Sostuvo que su partido no discute la buena intención de las becas como estímulo educativo. Sin embargo, externó que las becas no comprometen al becario a permanecer en la escuela o pasar de grado o a obtener buenas calificaciones.

"Son simplemente becas que se dan sin pedir nada a cambio, lo cual nunca había ocurrido. Ya que las becas que otorgaba el Coneval y Prospera estaban asociadas a la permanencia en la escuela.

Espinoza Morales aseguró que actualmente no existe un proyecto educativo, e indicó que no existe ningún esfuerzo para mejorar la calidad educativa.

"Han manejado la educación con una total irresponsabilidad. Presentaron un nuevo plan y programa de estudios dos semanas antes de iniciar el ciclo escolar 2022-2023. Trataron de crear un nuevo modelo educativo basado en el populismo, con asambleas que eran solamente para fomentar y favorecer la imagen de la exsecretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. Eso es inadmisible", añadió.