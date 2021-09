"Gobierno ha sido un verdadero fracaso", dice el PRI

Los tres primeros años del gobierno de Morena han sido los peores en el último medio siglo para el país, porque no ha sido capaz de brindarle resultados a las familias y, además, carece de una propuesta para ello, afirmó el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, al calificar a esta administración como un verdadero fracaso.

"Lo que queremos es que se ponga a trabajar", expresó el dirigente priísta, al subrayar que en el tricolor "estamos listos, convencidos, para seguir construyendo en la coalición 'Va por México', ahora legislativa, para tener propuestas, impulsar buenos gobiernos y seguir con buenos resultados".

En entrevista televisiva, el líder del PRI aseguró que "queremos que la gente tenga claro que tenemos una propuesta concreta para resolver los temas más necesarios para México".

Reiteró que Morena es una tragedia y una desgracia para nuestro país, ya que además de desaparecer el Seguro Popular, las estancias infantiles y el seguro para jefas de familia, en el 2020 desaparecieron más de un millón de pequeñas y medianas empresas y este año cerrarán unas 700 mil.

Aseguró que "la coalición está firme, estamos trabajando y construyendo por México. Quien pretenda dividir a la oposición, quien critique y no proponga, lo único que quiere es hacerle el trabajo a Morena".

El diputado Moreno Cárdenas recordó que el PRI construyó la coalición "Va por México", que es "potente y robusta", ya que los legisladores que componen la alianza PRI, PAN y PRD representan más del 42 por ciento en el Congreso de la Unión.

Como ejemplo del fracaso del gobierno, destacó el mal manejo de la pandemia de Covid-19, que ha arrojado más de 3.3 millones de personas contagiadas, y que México sea el cuarto país con el mayor número de defunciones por esa causa; además, no ha podido resolver el problema de inseguridad, con más de 100 mil homicidios, más del doble que en gobiernos anteriores.