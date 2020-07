"Gobierno prefiere salvar imagen de AMLO que vidas", asegura el PAN

El coordinador de los diputados federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, acusó que está en marcha una estrategia política para, "en vez de salvar vidas, sólo busque salvar la imagen de presidente y su gobierno".

Por eso demandó hacer a un lado el cálculo político y tomar medidas serias que frenen el alza de contagios de Covid-19, que el gobierno tome en cuenta "que se trata de vidas humanas, no de votos para el futuro".

"La historia juzgará a cada quien", pero Romero Hicks demandó al gobierno federal mandar señales sobre el necesario uso de cubrebocas y la realización de más y más pruebas de detección del coronavirus, para detectar y aislar a tiempo a los contagiados y sus contactos evitando mayores brotes.

Urgió a esas medidas, pues "no es con la falsa promesa de que ya tocamos fondo, de que se ha aplanado la curva o de que todo está bajo control como se detendrá el vertiginoso aumento de infectados y las lamentables muertes de mexicanos".

En comunicado de prensa, Romero Hicks consideró que ya fracasó el programa científico para combatir la pandemia del coronavirus, así que ahora México debe evitar la tentación de enfrentar la emergencia con una estrategia política.

Entre las evidencias de los yerros, el panista expuso que no se hicieron reservas estratégicas en salud; se disminuyó (en este gobierno) el presupuesto a la Dirección General de Epidemiología, recortando más del 50% del gasto de operación; se incurrió en el subejercicio en materia de contratación de recursos humanos, y no se asignó dinero para el mantenimiento o la inversión en infraestructura estratégica en hospitales de tercer nivel.

"Otro factor que incidió en la falta de atención en la pandemia de Covid fue el desmantelamiento del Seguro Popular, todo por cumplir el capricho de crear el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), que en la práctica no ha podido salvar miles de vidas, no sólo de enfermos de Covid-19 sino de otros padecimientos.

"Hay que decirlo, al día del hoy el Insabi tiene los plazos vencidos para determinar las disposiciones reglamentarias y atender a los más de 50 millones de mexicanos.

A esas malas decisiones se suma haber autorizado el festival de música Vive Latino, "no decretar la fase III en el estado de Baja California en su momento por el alto número de contagios o no disponer del equipo de protección personal y 'vender' los cubrebocas a China, dejándonos en desamparo sanitario. A esto se suma el negar sistemáticamente un presupuesto para comprar equipo y suministro médico, para hacer frente a la pandemia", enlistó.