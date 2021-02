"Gobierno realizará acciones para proteger a todos los candidatos"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está actuando para brindar protección a todos los candidatos, en el marco del proceso electoral de este año en todo el país.

Dijo que lo anterior es para "cuidar que no sean candidatos del crimen organizado ni de la delincuencia de cuellos blanco porque también no es nada más que actúe en una región, de un estado, de una banda que actúa ahí y ya, acuérdense de lo que nos hicieron en 2006".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que por el afán de ganar a costa de lo que sea, creció la intervención de la delincuencia organizada y de grupos de poder económico en la imposición de candidatos, a los cuales después someten para la entrega del presupuesto, a través de cuotas.

"Aquí el origen de muchas cosas, desde las campañas por el afán de ganar, ganar a costa de lo que fuese entonces amenazaban a los candidatos", indicó.

Y añadió: "Acuérdense lo que nos hicieron en 2006, fue la cúpula del poder económico la que participó en el fraude electoral".

Pidió a los gobernadores denunciar si en este proceso electoral, en el que se elegirán gobernadores, diputados federales, diputados locales y alcaldes, hay financiamiento de la delincuencia organizada o la de cuello blanco, para que no haya fraude electoral.

"No vamos a dejar que esas prácticas mafiosas se arraiguen en el país o se sigan llevando a cabo, se limite la libertad y pierdan la vida candidatos o dirigentes independientes y permitamos estos actos deleznables", advirtió.