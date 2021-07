Gobierno, sin nuevo plan ante tercera ola

Ciudad de México.- A un mes de que inició el incremento acelerado de contagios de Covid-19, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha anunciado una nueva estrategia para contener la tercera ola en el país; especialistas consideran que, además de acelerar la vacunación, las autoridades deberían aumentar el número de pruebas diarias, a fin de lograr un diagnóstico temprano y romper cadenas de contagios.

En lo que va de julio se han reportado "récords" en el número de nuevos casos, tan sólo del 14 al 17 de julio se registraron 49 mil 988, es decir, un promedio de 12 mil 497 por día, en tanto que en la semana del 20 al 24 la cifra de contagios osciló entre los 15 mil 507 y este miércoles se notificó la más alta en lo que va de la tercera ola, con un total de 19 mil 28.

"Hasta ahora no vemos una nueva estrategia, no se ha dicho nada nuevo en torno al virus aun con el aumento de contagios, y bueno, el gobierno se ha empeñado en mantener una política de no aplicar pruebas masivas a la población, y eso es básico para que se diagnostique el virus y se detenga la cadena de contagios, ahora que estamos en la tercera ola es fundamental que retomemos esta práctica, porque si creen que con sólo aumentar la vacunación se va a librar esta nueva ola, eso no pasará", dijo Malaquías López Cervantes, académico de la UNAM.

A su vez, Alejandro Macías, infectólogo excomisionado para la atención de la influenza en 2009 y actual integrante de la Comisión Covid de la UNAM, señaló que si bien el gobierno debería acelerar aún más la cantidad de vacunas que aplica al día, la sociedad también juega un papel muy importante para apagar esta tercera ola.

"Aquí la gente se quiere vacunar, de eso no hay duda, y aunque a veces las jornadas son más lentas de lo que quisiéramos, en lo que las autoridades deben poner atención es en incrementar el ritmo de inmunización, se debe acelerar en todo lo que se pueda la vacunación Covid".

El infectólogo llamó al gobierno a promover las mismas medidas preventivas como el uso del cubrebocas, la sana distancia, hacer desde casa lo que se pueda, evitar tumultos de personas, ventilar espacios cerrados y reiteró en la importancia de acelerar la aplicación de las vacunas anticovid; agregó que las autoridades locales tendrán que orientar a sus habitantes con respecto a la ocupación hospitalaria y decidir si se tomarán acciones más extremas como reducción de aforos en diversos sitios o cierre completo de algunas actividades.

"Más que una tercera ola, yo diría que es un tercer pico de una epidemia que ha estado sostenida y que ha vuelto a los niveles basales. Hay que promover lo mismo, se ha hecho, pero resaltar que ahora le tocará a los gobiernos estatales tomar las decisiones para reducir los contagios en cada entidad, esto porque la epidemia se comporta diferente en el país", dijo.