"Gobiernos anteriores aplaudían a EU", critica Ebrard

En el pasado reciente, el gobierno mexicano hacía en automático lo que a Estados Unidos le parecía mejor e, incluso, a veces sin que ni siquiera lo pidiera la Unión Americana, como fue la creación del Grupo de Lima, señaló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Al participar en el foro Interconectando Ciudades Inteligentes, de Naciones Unidas Hábitat, que se realizó en Puebla, Puebla, Ebrard Casaubon catalogó a gobiernos anteriores al actual como aplaudidores de Estados Unidos y dijo que promovían, incluso, el aislamiento de algunos países de América Latina.

"Hubo un tiempo largo, una noche, en que la política exterior de México era automáticamente hacer lo que a Estados Unidos le pareciese mejor y a veces ni siquiera lo pedía; ejemplo; el Grupo de Lima, que es una vergüenza.

"México era el que iba hasta adelante en esos tiempos para aplaudirle a Estados Unidos, para aislar a otros países de América Latina o para abrir el camino para que se pudiera organizar una especie de golpe de Estado", aseguró.

El secretario de Relaciones Exteriores subrayó que hoy la voz mexicana se escucha en el mundo y con Estados Unidos se tiene una relación de trabajo en donde hasta el presidente Joe Biden se suma a las iniciativas de su colega Andrés Manuel López Obrador.

La voz de México se escucha, defendió, porque el gobierno de México tiene el prestigio y sobre todo el respaldo de la mayor parte de la población.

"Hoy por hoy, en América Latina es la democracia [la de México] más sólida y a veces no lo notamos", consideró.

Ebrard Casaubon aprovechó, incluso, para hablar de la revocación de mandato, sobre la cual destacó que todavía es tiempo de poder hacerlo, toda vez que a partir del 4 de febrero próximo ya no podrá (ser lanzada la convocatoria correspondiente).

"En México, ¿en qué estamos? Pues por iniciar un proceso de consulta directa, de democracia directa, como en Suiza se hace frecuentemente y en otros países, no muchos, que se denomina revocación de mandato. Ya mañana no puedo hablar de este tema, pero hoy sí, creo que sí, ya el 4 no puedo, por eso, si me disculpan, sí toco todos estos temas", expresó.

Ebrard Casaubon aseveró que el país tiene una política exterior vigorosa y activa, sobre todo porque existe una política interior que se preocupa por combatir la corrupción, por la igualdad social, y porque se tiene apoyo social.