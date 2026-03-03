logo pulso
Nacional

Godoy nombra fiscales federales en 11 estados

Por El Universal

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
Godoy nombra fiscales federales en 11 estados

Ciudad de México.- La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, nombró a 11 nuevos fiscales federales en distintos Estados.

Esto con el propósito de impulsar la operatividad y fortalecer el trabajo en las Fiscalías Federales en los estados, anteriormente Delegaciones Federales, en armonía con los esfuerzos del Gabinete de Seguridad.

En un comunicado la FGR señaló que las personas servidoras públicas nombradas cuentan con una formación y experiencia como ministerios públicos, trayectoria en el ámbito jurídico dentro de la propia institución.

Durante una reunión, Godoy Ramos reconoció la trayectoria de las y los recién designados fiscales federales, adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), y les deseó éxito en sus labores.

Entre otros, en Baja California, fue nombrada Teófila González Lozada, quien se desempeñaba como subdelegada de Procedimientos Penales y titular de la Unidad de Investigación y Litigación (UIL) en Ensenada; en Ciudad de México, fue nombrada Laura Gabriela Chang Marroquín.

Para San Luis Potosí se nombró a Gabriel Campos Piña, quien se desempeñaba como Fiscal Federal en Nayarit; y en Tamaulipas, fue nombrado Manuel Eduardo León Torres.

En Jalisco fue nombrado Enrique Landeros Curiel, quien cuenta con experiencia como Fiscal en Jefe del Equipo de Investigación y Litigación en Zapopan.

