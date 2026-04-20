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Golpean y despojan de celular a periodista durante cobertura

El periodista fue trasladado al hospital con lesiones tras agresión de policías ministeriales.

Por El Universal

Abril 20, 2026 07:56 p.m.
A
Golpean y despojan de celular a periodista durante cobertura

GUANAJUATO, Gto., abril 20 (EL UNIVERSAL).- El periodista Makario Sierra fue golpeado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) del estado, en la cobertura informativa de un operativo de Seguridad en el municipio de Juventino Rosas.

Golpean a Makario Sierra durante operativo en Juventino Rosas

Makario Sierra, reportero del informativo digital "El Otro Enfoque", fue trasladado al hospital comunitario con golpes en la cabeza, rostro y extremidades, que dijo le causaron los policías ministeriales con las "cachas" de sus armas.

El comunicador expuso que los agentes de la fiscalía lo agredieron y lo despojaron de su teléfono celular, en los momentos en que ejercía su labor periodística en la comunidad San Antonio de las Maravillas, en los límites de Celaya y Juventino Rosas.

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Fiscalía General del Estado investiga agresión a periodista

En ese lugar, la mañana de este lunes, agentes del Grupo Especial de Reacción e Intervención de la AIC realizaban cateos en varios domicilios en la comunidad. En una transmisión en vivo un periodista de la Crónica Guanajuato denunció el hecho violento en contra de su colega. "Se le aproximaron, lo amagaron, lo golpearon y le quitaron su teléfono...".

En la transmisión se observa a Makario con lesiones tirado en el piso a causa de las lesiones. Sus lentes quedaron destruidos en el asfalto.

Makario Sierra recibió apoyo de comunicadores de otros medios que pidieron una ambulancia para trasladarlo a recibir atención hospitalaria; presentaba dolor de cabeza, mareos y náuseas, además de lesiones visibles en el rostro.

Fiscalía investiga agresión a periodista

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que derivado de los hechos denunciados se ha radicado una Carpeta de Investigación a fin de esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes conforme a la ley.

Dijo que de forma paralela se brindará acompañamiento institucional al afectado, garantizando su atención médica necesaria.

Agregó que la FGE no tolerará conductas relacionadas con abuso, intimidación, ni uso indebido de la fuerza.

La fiscalía reconoce y respeta plenamente la labor periodística como un pilar fundamental de la vida democrática. "Ninguna actuación institucional puede vulnerar la integridad, dignidad o derechos de quienes ejercen el periodismo".

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