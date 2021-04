Google Maps le pone al aeropuerto de Santa Lucía "Felipe Calderón"

El aeropuerto internacional Felipe Ángeles, ubicado en Santa Lucía, Estado de México, fue nombrado en Google Maps como "Aeropuerto Internacional Felipe Calderón Hinojosa".

En una búsqueda para localizar el sitio donde actualmente se construye la nueva central aérea, los resultados en la aplicación Google Maps muestran los terrenos adjuntos a la Base Aérea Militar No. 1 y los ubica con el nombre del expresidente panista, que gobernó México del 2006 al 2012.

Luego de la polémica generada por el logo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la aplicación muestra el nombre del expresidente y no del general revolucionario que da nombre a uno de los proyectos de infraestructura que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco.

En redes sociales, diversos usuarios dan cuenta del hecho y algunos más se burlan del error en el nombre del Aeropuerto Internacional.

Luego de que se presentó el logo que dará imagen al Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" (AIFA), este sábado se volvió viral en redes sociales la imagen que está acompañada de un mamut y usuarios de internet no dejaron escapar los memes.

El diseño, que combina el azul y gris, resalta por contar con tres elementos que intentan integrarse a la composición que dan las siglas "AIFA" del aeropuerto de Santa Lucía.

La "I", sustituida por una torre de control, y el avión, que atraviesa las cuatro letras, fueron los dos objetos menos criticados, pero un mamut, que parece relegado a un segundo plano, fue el que se llevó la atención de los internautas, al verlo como algo nada novedoso y atractivo.

El animal es lo más representativo del aeropuerto según las autoridades, ya que durante los trabajos en el terreno donde se ubicará la obra se han encontrado miles de huesos prehistóricos y de acuerdo con especialistas, se estima que para el final de la construcción se hayan localizado unos 25 mil huesos de mamut.