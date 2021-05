Google y SpaceX llegan a acuerdo para impulsar la nube empresarial

través de SpaceX Elon Musk ha dado los primeros pasos para que su red de satélites Starlink lleve internet a todo el planeta. Pero parece que esa no es la única misión que persigue el empresario. También está buscando la manera de que las empresas tengan acceso a la nube y, con ella, a datos confiables y a sistemas de inteligencia artificial y Big Data, para lo cual ha llegado a un acuerdo con Google.

De acuerdo con una publicación del medio CNBC, SpaceX instalará estaciones terrestres Starlink dentro de las propiedades del centro de datos de Google bajo un nuevo acuerdo entre las dos compañías.

Esta asociación con el negocio de la nube del gigante tecnológico con Starlink podría durar hasta siete años. La intención del acuerdo, según dijeron las compañías, es proporcionar a los clientes empresariales que operan o ejecutan proyectos en áreas remotas, acceso al servicio en la nube de Google y al servicio de internet por satélite de Starlink.

Los servicios conjuntos, que podrían comenzar a ofrecerse a partir de la segunda mitad de 2021, permitirán a los dispositivos de los clientes comunicarse directamente con los satélites vinculados a los centros de datos de Google. Es decir, los centros Google enviarán datos a las organizaciones a través de los satélites de Starlink, explicó la CNBC.

Además, al colocar estaciones terrestres dentro de los centros de datos de Google, se estará brindando a los satélites de Starlink la capacidad de entregar datos de manera confiable y con baja latencia a los clientes a través de Google Cloud, por lo que las empresas podrán ejecutar aplicaciones rápidamente en esos centros de datos utilizando los servicios en la nube que tienen capacidades de análisis, inteligencia artificial y aprendizaje automático.

En el anuncio de Google y SpaceX, las empresas dijeron: "La red privada de alta capacidad de Google Cloud apoyará la entrega del servicio de internet satelital global de Starlink, brindando a las empresas y consumidores una conectividad perfecta a la nube e internet, y permitiendo la entrega de aplicaciones empresariales críticas a prácticamente cualquier ubicación".

Si bien los nuevos socios no lo confirmaron en su anuncio, SpaceX desplegará primero estaciones terrestres en los centros de datos estadounidenses de Google. Sin embargo, se espera que la asociación se expandirá en el futuro y dará lugar a estaciones terrestres Starlink dentro de los centros de datos de Google en todo el mundo.

Vale la pena añadir que, el año pasado, Microsoft anunció que está trabajando con SpaceX en un nuevo negocio de computación en la nube de Azure. Tras el anuncio de esta semana, una fuente le dijo a CNBC que SpaceX dependería de los centros de datos de Google incluso para esa asociación.

¿Qué es Starlink?

Tras poner en órbita cientos de satélites hoy la compañía Starlink tiene la posibilidad de ofrecer conexión de alta velocidad que ya está disponible en algunos países, principalmente en Estados Unidos, aunque la intención es ser una opción principalmente en áreas rurales y remotas en donde no hay acceso a conectividad de fibra óptica o cable.

Los primeros satélites para este proyecto fueron lanzados en 2018 y el proyecto actualmente cuenta con una constelación de unos mil satélites en órbita, que podría llegar a ser de 42 mil en el futuro, para proporcionar acceso a internet en cada rincón de la Tierra.

La compañía asegura que su sistema es capaz de ofrecer velocidades de hasta 175 Mbps incluso en condiciones climáticas extremas como vientos de alta velocidad, nieve y temperaturas bajo cero pues su antena cuenta con tecnología que es capaz, por ejemplo, de derretir la nieve.

Se espera que los servicios de Starlink comiencen a operar en México este año, aunque no se ha confirmado una fecha ya hay un registro para contratar el internet satelital y ser de los primeros en disfrutarlo.